A Encamp, el Ball de l’Ossa “repassa” l’actualitat amb la revista del Carnaval com a guió principal

Ball de l’Ossa a Encamp (@RC audiovisuals per al Comú d’Encamp)

A Encamp, l’edició 2025 del Ball de l’Ossa, carregada com sempre de comicitat i d’actualitat política, ha estat guionitzada per la lectura en viu de la revista de Carnaval. La problemàtica de l’habitatge, fent referència a la nova ordinació aprovada pel Comú on es preveu compartir pis persones grans i joves o les obres del nou casal de la gent gran han estat els primers temes, fent aparèixer un nou personatge durant els primers minuts de representació.

Sota el denominador comú de la comicitat i la sàtira, el cap dels dallaires, representat per Christian Fernandes, ha repassat l’actualitat de la parròquia i del país mitjançant la revista “Porbes” de Carnaval, fent al·lusió a la revista Forbes, però amb el sentit crític que “pobres és el que ens tornarem”, segons la Comissió de Festes. Un any més, la revista s’ha repartit per totes les cases i ha servit com a guió principal de la sàtira del Ball de l’Ossa.

El repàs de la particular cartellera de cinema i el joc de les preguntes amb “tortitas” incloses entre els dallaires han anat desgranant diversos temes com el nou codi de vestimenta, amb el cònsol menor, Xavier Fernàndez, com a protagonista. Durant l’actuació hi hagut referències a consellers i polítics nacionals seguint la tradició. Hi hagut també moments per la reivindicació dels propis comissionats reafirmant el seu orgull de pertinença pels orígens familiars de fora del país de la majoria d’ells i alhora el fet de sentir-se i ser andorrans, davant d’algunes crítiques rebudes en alguns comentaris a xarxes, com han explicat durant la representació.

El darrer protagonista abans de l’aparició de l’Ossa ha estat, Gerard Piqué, amb l’FC Andorra i el VPC, en relació a la cerca d’un estadi per a jugar, on els propis dallaires han jugat un partit mix de rugbi i futbol.

Finalment el moment de la Fregona s’ha convertit en una FesTAPA de Carnaval en referència a l’acte que se celebra a la parròquia durant la festa del Poble.

El ball de l’Ossa va ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, el 29 de novembre de 2022, gràcies a la candidatura presentada conjuntament amb tres poblacions franceses de l’Alt Vallespir: Arles, Sant Llorenç de Cerdans i Prats de Molló, i els Comuns d’Encamp i d’Ordino de les Festes de l’Os als Pirineus, i un any més ha estat representada amb els diàlegs i cançons tradicionals combinats amb els guions que s’elaboren cada any amb l’actualitat política del moment.





Visita d’una delegació del Vallespir

Precisament amb motiu del treball conjunt que es realitza amb les tres poblacions del Vallespir, el Comú d’Encamp ha rebut avui dilluns una delegació amb representats dels ajuntaments i associacions que promouen les festes de l’os: Prats de Molló, Sant Llorenç de Cerdans i Arles, els quals han fet una visita a l’edifici de l’antiga Ràdio Andorra i han assistit a la representació del Ball de l’Ossa.

La delegació ha estat rebuda per part del cònsol menor, Xavier Fernández, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans i la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell. Per part de la delegació del Vallespir hi ha assistit l’alcalde d’Arles, David Planas, de Sant Llorenç de Cerdans hi ha assistit el conseller Pierre Descossy, i per part de l’associació Unesc’Ours, hi ha participat la presidenta Marie Rose Bouisset, Jaume Casals, Pascale Raynaud i Fabienne Planas.

Durant la representació del Ball de l’Ossa hi han assistit també representants d’Ordino, entre els quals la cònsol major, Maria del Mar Coma, i el president de l’associació, Albert Roig.





El Carnaval continua i aquest dimarts prendrà el protagonisme l’Operació del Carnestoltes

Després del tradicional repartiment de l’allioli per a berenar la xaranga ha acompanyat a tots els infants cap a l’espectacle infantil “Les Pessigolles”.

Aquest dimarts serà el torn de l’Operació de SM el rei Carnestoltes, que enguany és una referència a Europa i l’Acord d’associació. L’espectacle de l’Operació, que tindrà lloc a les 22.30 hores, serà protagonitzat pels membres de la Comissió de Festes.

El programa complet amb totes les activitats de Carnaval es pot consultar a comuencamp.ad.