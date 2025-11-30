A Catalunya, Salut, obrirà aquest dilluns la vacunació contra la grip a tota la població que ho desitgi

La incidència de la grip ha començat a créixer abans del que és habitual i la tendència continua a l’alça i de forma més marcada que en temporades anteriors, tant en població pediàtrica com en adults, segons les dades del Sistema de Vigilància de les Infeccions a Catalunya (SIVIC). Actualment, amb dades de la setmana del 17 al 23 de novembre, la incidència és de 81 casos per 100.000 habitants, un nivell baix, però amb previsió de superar el nivell moderat en dues setmanes. També s’observa un increment en la circulació del virus respiratori sincitial (VRS), si bé encara es manté a nivell basal.
Davant d’aquesta situació, i amb l’objectiu d’ampliar la protecció de la població, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya obrirà aquest dilluns, 1 de desembre, la vacunació contra la grip a totes les persones que desitgin vacunar-se i que no formen part dels grups de risc inclosos en les recomanacions. Cal recordar que la vacunació contra la COVID-19, tal i com s’ha consensuat a nivell estatal no es recomana a persones no incloses en les recomanacions en aquests moments.
Crida a vacunar-se com més aviat millor
El Departament de Salut insta especialment les persones dels col·lectius recomanats —persones a partir de 60 anys, infants d’entre 6 i 59 mesos, embarassades, professionals sanitaris i personal essencial, i persones amb condicions de risc— a vacunar-se abans que la grip arribi al seu pic epidèmic. La vacuna és la millor eina per a prevenir complicacions greus i evitar hospitalitzacions, especialment en les persones més vulnerables.
Per a demanar dia i hora per a les vacunes, cal sol·licitar-ho a través de La Meva Salut, preferentment, a l’apartat de ‘Cites’, clicant a ‘Cites i consultes d’atenció primària’ i triant l’opció ‘Vacunació’. La cita prèvia també es pot demanar al web de programació citasalut.gencat.cat o bé directament al centre d’atenció primària (CAP) de referència.
Com a novetat, fins el 5 de desembre, els centres d’atenció primària oferiran horari de vacunació sense cita prèvia per a les persones que no hagin pogut demanar hora. L’horari serà de dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 16.30 a 19.30. A més, diferents CAP ofereixen vacunació sense cita de 9.30 a 12.30. Consulta el 061 per a saber el que es més a prop. Amb aquesta mesura, si no es pot demanar cita pels mitjans habituals, es pretén facilitar la vacunació i fer-la més accessible a tothom que es vulgui vacunar.
Augment de la vacunació en aquesta campanya
Des del 22 de setembre, quan es va posar en marxa la campanya de vacunació sota el lema “Vacunar-se és estimar”, s’han vacunat 1.153.109 persones contra la grip, unes 168.000 més que en el mateix període de la temporada passada. Pel que fa a la COVID-19, 778.408 persones ja han rebut la vacuna adaptada a la variant LP8.1, 61.000 més que l’any anterior.
La manera com la població s’està vacunant és diversa:
- 45% amb cita prèvia (a través de La Meva Salut o citasalut.gencat.cat).
- 40% vacunació oportunista en visites als centres sanitaris per altres motius.
- 15% sense cita prèvia, aproximadament 2.500 vacunacions espontànies al dia als centres d’atenció primària (CAP) de Catalunya.
Les cobertures actuals de vacunació també superen les de l’any passat per aquestes dates, concretament 4 punts per sobre:
- 43% de vacunació de la grip en persones a partir dels 60 anys
- 63,1% en persones a partir dels 80 anys
- 35,1% en infants de 6 a 59 mesos
En el cas de la COVID-19, les cobertures són del 33% en persones a partir dels 60 anys i del 52,2% en persones a partir dels 80 anys.
Ús de les mascaretes
A mesura que siguin necessàries d’acord a la incidència setmanal de grip i els llindars de risc establerts, el Departament de Salut recomanarà les mesures protocol·litzades en centres sanitaris i per a la població. En l’actualitat la incidència es manté en nivell baix però ascendint, sense que les mascaretes siguin necessàries als centres sanitaris, si bé cada centre pot decidir sobre el seu ús.
El Departament de Salut recomana l’ús de mascareta si és tenen símptomes respiratoris (tos, esternuts, rinitis) i, especialment, si es preveu estar en contacte amb persones vulnerables.
Circulació dels virus
Actualment a Catalunya circulen dos subtipus de grip en proporció similar: A(H1N1pdm09) i A(H3N2) variant K, tots dos inclosos a les vacunes administrades. Cal destacar que aquesta variant k s’ha detectat a tots els continents. A més, als països de l’hemisferi sud —on també hi circulava el mateix subclade k i que ja han superat el pic epidèmic i es troben ara en fase de descens— no s’ha observat una gravetat de la malaltia inusualment alta.
Per tant, tot i que el subclade K mostra una certa divergència respecte d’algunes vacunes de referència, no s’ha observat una major gravetat dels casos en cap país, i s’espera que la vacuna continuï proporcionant protecció contra les formes greus de la malaltia
En una temporada típica, la grip causa una morbiditat substancial a la població europea, amb fins a 50 milions de casos simptomàtics i entre 15.000 i 70.000 morts anuals, afectant més greu a persones vulnerables, especialment si no estan vacunades.