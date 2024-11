A Catalunya, Salut, detecta 10.805 casos de violència masclista durant el 2023, un 5,22% més que l’any anterior

Cartell del 25N a Catalunya (Govern.cat)

Els diferents serveis assistencials del Sistema de Salut de Catalunya van detectar 10.805 casos, amb diagnòstics de sospita i confirmats, de violència masclista contra les dones durant el 2023, un 5,22% més que el 2022, que van arribar als 10.240. Són dades de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que el Departament català de Salut difon aquest dilluns coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Entre 2019 i 2023, 22.984 dones de 15 anys o més tenen registrat almenys un episodi de violència masclista amb la categoria diagnòstica de confirmat, i 41.457 amb la categoria de confirmat i/o de sospita. Les dades indiquen que la incidència de casos registrats de violència masclista segueix una línia creixent. Així, en els dos darrers anys s’ha passat dels 5.725 casos confirmats i 4.515 casos confirmats i/o de sospita (en total 10.240 el 2022) als 6.627 confirmats i 4.178 confirmats i/o de sospita (en total 10.805 el 2023).

Segons l’AQuAS, dels 10.805 casos totals detectats el 2023, el grup d’edat amb un major nombre d’episodis de violència masclista ha estat el de 15 als 44 anys (67,6%) seguit del grup d’edat de 45 a 64 anys (23,3%).

Segons el nivell socioeconòmic, el 85% dels casos de 2023 pertany al col·lectiu de dones amb rendes inferiors als 18.000 euros anuals i al grup d’exempts de copagament (que perceben rendes d’inserció o altres prestacions socials). El 2022, aquest percentatge va ser del 61,9%.

Cal assenyalar que a l’any 2022 en el grup socioeconòmic d’exempts de copagament s’hi van afegir els perceptors pensionistes amb rendes amb <11.200€, les persones amb menor a càrrec que perceben una prestació familiar i els menors d’edat amb discapacitat superior al 33%, la qual cosa no permet comparar les dades amb anys anteriors, segons el nivell socioeconòmic.

Si s’analitza per país d’origen, hi ha més casos de violència observats en relació als esperats quan l’origen és d’un país amb PIB baix o quan les persones migrades estan en situació irregular. En una anàlisi de les taxes per país d’origen, s’observen unes taxes molt més elevades en dones subsaharianes, amb un cas cada 66 dones, segons destaca l’AQuAS.

Des de l’òptica territorial i segons les Regions Sanitàries, s’observa com les regions que tenen més casos detectats són les de Barcelona Metropolitana Nord (28%), Barcelona Ciutat (22,7%) i Barcelona Metropolitana Sud (16%).

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) avalua diversos aspectes de la qualitat de les polítiques públiques en matèria de violència masclista en l’àmbit de la salut, a petició del Departament de Salut.

L’AQuAS se centra en l’anàlisi qualitativa, enfocada a facilitar la millora continuada de les eines i recursos per als professionals de la salut en l’atenció i l’abordatge de la violència masclista, a partir de la col·laboració amb diferents agents socials.





El SEM atén 523 dones amb sospita de violència sexual a Catalunya

D’altra banda, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 523 persones amb sospita de violència sexual a Catalunya entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2024, una xifra que es manté estable respecte al mateix període de l’any anterior.

En el 90,48% dels casos, les persones afectades són dones. Pel que fa a menors, s’han fet 89 assistències, que representen el 17% de les atencions totals. El grup d’edat amb més assistències ha estat el de 26 a 45 anys, amb 197, seguit de la franja de 18 a 25 (168), de 46 a 65 (56) i més de 65 anys (13).

Per regions sanitàries, on el SEM ha fet més assistències ha estat a Barcelona ciutat (188); seguit de la Metropolitana Nord (88), Girona (74) i Metropolitana Sud (70). Les segueixen: Camp de Tarragona (52), Lleida (17), Catalunya Central (15), Penedès (13), Terres de l’Ebre (8) i Alt Pirineu i Aran (2).

A més, l’equip de psicòlegs del SEM ha realitzat 128 assistències amb atenció psicològica especialitzada a centres hospitalaris entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2024. L’assistència psicològica s’ofereix a la persona afectada quan es considera necessària per part dels professionals i pot ser activada pels mateixos equips del SEM, per part dels altres cossos d’emergències o pel mateix centre sanitari.

El SEM compta des de 2021 amb un procediment d’atenció a les persones amb sospita de violència sexual. El codi 3.71 estableix una resposta immediata, equitativa a tot el país i coordinada amb la resta del Sistema de Salut i els altres cossos d’emergències.

Amb aquest procediment, s’ofereix a la persona afectada un acompanyament integral durant tot el procés d’assistència posterior a l’agressió i es procura que tingui un únic interlocutor, per a evitar que es produeixi la revictimització. Alhora, també es garanteix l’atenció psicològica a la víctima de violència sexual, a tot Catalunya, amb l’objectiu de crear un entorn de confiança i seguretat.