A Catalunya activen el Pla d’actuació per a prevenir els efectes de la calor per primera vegada en un mes d’abril

Una persona adulta hidratant-se (freepik)

El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Manel Balcells, acompanyat de la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha anunciat aquesta tarda de dijous que el Departament ha activat avui el Pla d’actuació per a prevenir els efectes de l’onada de calor sobre la salut (POCS), un pla dotat amb 10 milions d’euros. És la primera vegada que Salut activa el Pla en un mes d’abril, ja que habitualment la fase 1 s’activava el 15 de juny, si bé es començava a preparar al voltant del mes de maig.

En una atenció a mitjans, el conseller de Salut ha subratllat que “el sistema s’ha preparat més aviat per a poder fer front als episodis primerencs d’altes temperatures, no habituals per a l’època, amb totes les mesures preventives, especialment cap als més vulnerables”.

“Cada cop la calor arriba abans, si bé ens agafa preparats. Tenim el sistema sanitari a punt i hem avançat el conjunt de mesures per a minimitzar al màxim els efectes de la calor”, ha dit el conseller. En aquest sentit, ha explicat que aquest any ja s’han fet moltes reunions prèvies de preparació del Pla i ha avançat que “demà divendres mateix tots els proveïdors sanitaris, tant de l’àmbit hospitalari com de la primària, -que ja estan advertits de l’activació del POCS-, rebran les instruccions precises per a fer la detecció dels pacients vulnerables i les recomanacions també per a tot el conjunt de la població”. També ha indicat que la setmana que ve se celebrarà la reunió interdepartamental, amb tots els departaments i ens per a coordinar-se.

A més, ha detallat que el sistema farà un seguiment especial de les persones més vulnerables des de l’atenció primària i des de les residències. “Els pics de calor són moments de fragilitat per a les persones grans i hem d’intentar de minimitzar aquests efectes”, ha assenyalat el titular de Salut.

Per la seva part, Carmen Cabezas ha explicat que “es farà una vigilància de la situació meteorològica per tal d’activar les fases d’alerta quan sigui necessari; es farà un seguiment de l’excés de mortalitat així com també dels esdeveniments destacats dins del sistema sanitari”.

També ha remarcat que “és molt important prevenir els efectes adversos associats a la calor, especialment, entre les persones més vulnerables”, com serien, per exemple, la gent gran, les persones amb malalties cròniques, els nadons o els treballadors exposats a ambients calorosos. En aquest sentit, per a prevenir els possibles efectes d’altes temperatures, Cabezas ha recordat a la ciutadania els consells d’autoprotecció.





Aquests serien els següents:

-Protegir-se del sol i la calor:

1. Durant les hores de sol, tancar les persianes de les finestres on toca.

2. Obrir les finestres de casa durant la nit, per a refrescar-la.

3. Estar-se a les estances més fresques.

4. Recórrer a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat, ventalls) per a refrescar l’ambient. Si no es té aire condicionat, mirar de passar les hores de més calor, o com a mínim dues hores al dia, en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes, biblioteques…)

5. Refrescar-se sovint amb tovalloles mullades amb aigua…

6. Al carrer, evitar el sol directe amb una gorra o barret.

7. Utilitzar roba lleugera (com la de cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.

8. Procurar caminar per l’ombra, estar sota un para-sol quan s’estigui a la platja i descansar en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats.

9. Portar aigua i beure’n sovint.

10. Vigilar amb els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi deixar els infants, persones fràgils i animals amb les finestres tancades.





-Reduir l’activitat física a les hores de més calor:

1. Evitar sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor.

2. Reduïu les activitats intenses.





-Beure força aigua i vigilar l’alimentació:

1. Beure aigua i sucs de fruita tant com es pugui, fins i tot sense tenir set.

2. No prendre begudes alcohòliques.

3. Evitar els menjars molt calents i els que aporten moltes calories.





-Ajudar els altres:

Si se coneix a gent gran o malalta que viu sola:

1. Mirar de visitar-los un cop al dia.

2. Ajudar-los a seguir aquests consells.

3. Si prenen medicació, revisar amb el seu metge si, aquesta, pot influir en la termoregulació i si s’ha d’ajustar o canviar.

Davant de qualsevol dubte o incidència, es recomana utilitzar els mecanismes habituals per a sol·licitar suport assistencial: el 061, els serveis d’urgències i d’atenció primària.





Més informació sobre el POCS

El Pla d’actuació per a prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS) a Catalunya és un pla estacional, coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i el Servei Català de la Salut i compta amb la participació de més d’una quinzena d’entitats.