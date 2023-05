A Andorra, ni els americans s’escapen de les infraccions

Un aparell per a mesurar l’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Durant l’any 2022, la Policia ha realitzat un total de 1.100 detencions en el Principat d’Andorra, xifra que representa un augment del 24,0% respecte a les detencions practicades l’any 2021 (887). Aquestes detencions han suposat que 1.012 persones passin a disposició judicial i que, per altra banda, les detencions de 88 persones no ho hagin requerit. Cap persona va estar detinguda per extradició.

Per nacionalitats, la majoria de les detencions a l’any 2022 corresponen a la nacionalitat espanyola (31,8%), seguida de l’andorrana (27,9%) i americana (12,7%). Segons la situació de residència de les persones detingudes, el 42,2% són residents sense la nacionalitat andorrana, el 29,9% són no residents i fronterers i el 27,9% restants són de nacionalitat andorrana. Per edat, més de la meitat de les persones detingudes tenien entre 22 i 39 anys: el 32,1% entre 22 i 29 anys i el 29,5% entre 30 i 39 anys.

Per altra banda, durant l’any 2022 les tipologies d’infracció específiques més freqüents han estat per conducció sota els efectes de l’alcohol o drogues i refús amb 552 detencions, per imputació d’estupefaents amb 185 detencions, per imputació d’agressió física o psíquica en l’àmbit domèstic (97 detencions) i per imputació de lesions i maltractaments físics fora de l’àmbit domèstic (55 detencions).