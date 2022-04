A Andorra es necessiten 12,8 anys de salari íntegre per comprar un habitatge

Comprar un habitatge tipus de 80 metres quadrats a Andorra equivaldria a fer una entrada d’uns 66.000 euros al comptat i al pagament d’unes 123 quotes mensuals iguals a l’import íntegre del salari mitjà, que segons dades de la CASS aquest mes de març s’ha situat al voltant dels 2.158,80 euros al mes.

Per tant, gaudir d’un pis de propietat al país dependria de estalviar durant dos anys i mig la totalitat del sou fins a aconseguir l’equivalent a l’entrada, i a partir d’aquí demanar un préstec del 80% del valor de l’immoble al qual caldria destinar-li també la totalitat de la nòmina –opció de cap banc acceptaria- durant una mica més de 10 anys més. Tot el procés, estalvi i amortització del préstec, suposaria comprometre el salari íntegrament durant pràcticament 13 anys. Això, evidentment, sense comptar despeses de comunitat, manteniment, subministraments o taxes, entre altres.

Els càlculs posen en relleu l’enorme dificultat d’accedir a un habitatge de propietat per part del gruix de la ciutadania. I en part –la manca d’oferta també hi té a veure- explicaria l’increment continuat dels preus de l’habitatge de lloguer, doncs, davant la dificultat de comprar degut també a l’augment del cost del metre quadrat en els pisos en venda, l’opció més viable, que no econòmica, és la de l’arrendament.

En comparació a Espanya, segons es desprèn de l’informe ‘Relació de salaris i la compra d’habitatge‘ que realitza la immobiliària Fotocasa i el portal InfoJobs, tenir un pis en propietat requereix a Andorra el doble d’esforç salarial. En aquest sentit, mentre que aquí els càlculs se situen en 12,8 anys, a l’estat veí es necessitaria la meitat de temps per tenir un pis de titularitat pròpia. L’esmentat informe destaca que els espanyols haurien de dedicar 6,2 anys del seu sou (74 mesos) al pagament d’un habitatge de 80 metres quadrats.

Tornant a Andorra, per parròquies, i d’acord amb els preus mitjans del metre quadrat que descriu un informe de la immobiliària Engel&Völkers, a Escaldes (5.500 €) i Andorra la Vella (5.300 €) per comprar un pis de 80 metres quadrats caldria destinar pràcticament el salari íntegre de 17 anys. A la Massana (4.300 €) i Ordino (4.200 €) l’equivalent a uns 13 anys, i a Canillo (3.700 €) les pagues de gairebé 11 anys i mig. A la banda baixa de la taula, a Encamp (3.200 €) i Sant Julià (2.950 €) caldria dedicar-hi el sou d’entre 9 i 10 anys.