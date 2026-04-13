A Andorra, el març es tanca amb una població resident de 89.368 persones

Vista del nucli poblat de la vall central
Vista del nucli poblat de la vall central (SFGA)

En data 31 de març de 2026, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 89.368 persones, la qual cosa suposa un augment del +1,9% (+1.705 persones) respecte al març de l’any 2025. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de Canillo (+409 residents, +6,7%), Escaldes-Engordany (+380 residents, +2,4%), Encamp (+325 residents, +2,4%), la Massana (+249 residents, +2,1%), Ordino (+157 residents, +2,8%) i Sant Julià de Lòria (+125 residents, +1,2%). La parròquia que menys ha crescut ha estat Andorra la Vella (+60 residents, +0,2%).

Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes de març es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de +965 persones (+6,5%), seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb +351 persones (+0,9%), de nacionalitat espanyola amb +283 persones (+1,4%) i de nacionalitat francesa amb +249 persones (+6,3%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 143 persones (-1,7%) respecte al mateix mes de l’any anterior.

El 73,4% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 10,7%, mentre que la població de 65 anys o més suposa el 15,9% restant.

Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 de març de 2026 (93.852 persones), hi ha un increment del +0,6% respecte a la població registrada del mateix mes de 2025 (93.338 persones).

