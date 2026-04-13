A Andorra, el març es tanca amb una població resident de 89.368 persones

En data 31 de març de 2026, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 89.368 persones, la qual cosa suposa un augment del +1,9% (+1.705 persones) respecte al març de l’any 2025. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de Canillo (+409 residents, +6,7%), Escaldes-Engordany (+380 residents, +2,4%), Encamp (+325 residents, +2,4%), la Massana (+249 residents, +2,1%), Ordino (+157 residents, +2,8%) i Sant Julià de Lòria (+125 residents, +1,2%). La parròquia que menys ha crescut ha estat Andorra la Vella (+60 residents, +0,2%).
Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes de març es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de +965 persones (+6,5%), seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb +351 persones (+0,9%), de nacionalitat espanyola amb +283 persones (+1,4%) i de nacionalitat francesa amb +249 persones (+6,3%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 143 persones (-1,7%) respecte al mateix mes de l’any anterior.
El 73,4% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 10,7%, mentre que la població de 65 anys o més suposa el 15,9% restant.
Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 de març de 2026 (93.852 persones), hi ha un increment del +0,6% respecte a la població registrada del mateix mes de 2025 (93.338 persones).