El Grup Hiper Pas inaugura La Cava Royal al Pas de la Casa

El Grup Hiper Pas ha inaugurat La Cava Royal, un establiment especialitzat dedicat a la venda d’alcohols, tabacs, cigars i delicatessen, al Pas de la Casa.

El Grup Hiper Pas es troba en un procés d’expansió, cercant nous conceptes, per tal d’adaptar-se a l’evolució dels clients i, per aquest motiu, ha decidit apostar per un establiment especialitzat en licors i cigars que combinarà el lliure servei amb la venda assistida. Per obrir aquest punt de venda, el Grup ha fet una moderna remodelació de l’espai i compta amb un equip format per 5 col·laboradors, amb àmplia experiència en atenció al client i vendes que, a més, ha rebut una formació específica.

Situat al Carrer Sant Jordi 35, aquest nou establiment, de 142 m2 en una sola planta diàfana, ofereix un ampli assortiment en aperitius, anissos, whiskies, roms, ginebres, vodkes, licors, vins, caves, xampanys; així com tabacs de tot tipus. Dins l’establiment hi ha una cava de cigars (tancada, amb climatització i control de temperatura i humitat), on descobrir les millors marques de cigars del món, així com aprendre a tallar-los i gaudir-los, amb l’assessorament d’un expert en cigars.