Del divendres 27 al dilluns 30 de desembre la Seu d’Urgell oferirà el tradicional Parc de Nadal Infantil que s’ubicarà novament al pavelló poliesportiu amb un munt d’activitats perquè nens i nenes de 0 a 12 anys s’ho puguin passar d’allò més bé durant les vacances nadalenques. El preu de l’entrada és de 2 euros per infant i dia.

Aquest parc d’oci estarà obert d’11 a 13 hores i de 16 a 19 hores. El parc oferirà durant aquests quatre dies inflables, espai de joc per a infants de 0 a 3 anys, un circuit vial, així com viure l’experiència de munyir una vaca. A més a més, cada tarda s’hi faran diversos tallers relacionats amb decoracions nadalenques; un taller de cuina divendres 27 a la tarda, que anirà a càrrec del restaurant Arbeletxe; un taller de globoflèxia dissabte 28 a la tarda; un taller de màgia i jocs amb ALLAU diumenge a la tarda, i animació musical el dilluns 30 a la tarda.

El Parc de Nadal també celebrarà cada dia sortejos amb premis per gentilesa de les diferents entitats i empreses del territori que col·laboren en aquesta activitat infantil.

Novetats



Aquest Parc infantil de Nadal ofereix com a novetats d’aquesta edició un espai de lectura en família que porta per títol “Hi havia una vegada…”, així com un photocall reial que es trobarà ubicat a l’entrada d’aquest parc nadalenc.

Un altra proposta nova és un taller que tindrà lloc cada matí dedicat a l’espectacle nadalenc ‘El Rescat dels Minairons’. Val a dir que durant els quatre dies d’obertura del Parc del Nadal també s’hi podran comprar entrades per assistir a les tres funcions d’aquest espectacle que encara resten per celebrar-se (28 i 29 de desembre i 4 de gener).