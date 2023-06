90% d’entrades venudes pels caps de setmana de “Festa”

Cartell de l’espectacle Festa del Cirque du Soleil

FESTA, l’espectacle que el Cirque du Soleil ha creat en exclusiva per a celebrar el desè aniversari a Andorra, ja supera les 50.000 entrades venudes. Destaquen especialment les xifres de les representacions en cap de setmana, on ja s’han distribuït el 90% de les localitats.

Tot i que, per primera vegada, tots els tiquets van associats a un seient -eliminant l’opció més econòmica que existia per a veure l’espectacle dempeus–, cal destacar que el ritme de venda és proporcionalment superior al de l’any passat en les mateixes dates. Això, sumat a la tendència observada al llarg dels anys que mostra que les vendes s’acceleren a mesura que l’espectacle comença a representar-se, permet pensar que el percentatge de l’ocupació total serà també superior a la de l’any passat.

Les dades inclouen tant les persones que han comprat directament el seu seient a través del web www.visitandorra.com, com també les reservades per part del sector turístic. Així, bona part dels seients de l’espectacle els adquireixen hotels i comerços del país en condicions més favorables, que després ofereixen paquets als seus clients per a ampliar la seva estada al Principat.

El Cirque du Soleil té previstes 22 representacions de FESTA. L’espectacle es podrà veure cada dia de dimarts a dissabte a partir de l’1 juliol amb una darrera representació el diumenge 31 de juliol. La proposta exclusiva de la companyia canadenca inclou noves acrobàcies i alguns dels números més destacats dels darrers anys per a celebrar el 10è aniversari de la col·laboració amb Andorra. Les entrades individuals oscil·len entre 21 i 29 euros.





Tot a punt per a FESTA

El muntatge de l’espai, inclosa la zona per als artistes, l’escenari i la graderia ja s’han enllestit i únicament queda acabar el muntatge de la zona de restauració. La companyia fa dies que treballa al Principat per a preparar l’espectacle in situ i els artistes ja han pogut assajar la posada en escena de FESTA en l’espai.