9 detinguts en la darrera setmana per alcoholèmia i 5 per agressions domèstiques

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 15 persones durant aquesta darrera setmana (del 8 al 14 de juny de 2020).

Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (9) i altres delictes (5).

Delictes contra la salut publica:

– El 09/06/2020 a les 14:01 hores a Andorra la Vella, un home resident de 55 anys, com a presumpte autor de consum de cocaïna.

Es requereix els nostres serveis ja que una dona diu que un veí de l’immoble li hauria ensenyat els genitals, sobre lloc s’identifica a l’interessat, aquest reconeix els fets i diu haver consumit cocaïna, tanmateix manifesta que desconeix perquè ha tingut aquesta reacció. L’interessat dona el seu consentiment per realitzar-l’hi l’anàlisi de tòxics en orina, i dona positiu al producte que diu haver consumit.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 08/06/2020 a les 20:20 hores, un home resident de 55 anys, amb una taxa de 2’74 g/l., control rutinari.

– El 09/06/2020 a les 04:15 hores, un home resident de 21 anys, amb una taxa de 1’13 g/l., parada rutinària.

– El 09/06/2020 a les 19:50 hores, un home resident de 24 anys, positiu a la prova de control de tòxics salivar.

Endemés se’l troba en possessió de 0’33 grams de marihuana, control rutinari.

– El 10/06/2020 a les 03:48 hores, un home resident de 24 anys, positiu a la prova de control de tòxics salivar, parada rutinària.

– El 10/06/2020 a les 23:45 hores, una dona resident de 22 anys, amb una taxa de 0’81 g/l., control rutinari.

– El 11/06/2020 a les 19:05 hores, un home resident de 39 anys, amb una taxa de 1’09 g/l., infracció al codi de la circulació.

– El 12/06/2020 a les 02:43 hores, un home resident de 20 anys, amb una taxa de 0’86 g/l., accident danys materials.

– El 14/06/2020 a les 02:14 hores, un home resident de 30 anys, amb una taxa de 1’97 g/l., infracció al codi de la circulació.

– El 14/06/2020 a les 23:03 hores, un home resident de 53 anys, refús de sotmetre’s a la prova de tòxics o d’alcoholèmia, control rutinari. L’interessat presenta símptomes clars d’anar sota la influència de begudes alcohòliques, endemés de ser reincident en fets similars.

Detencions per altres delictes:

– El 12/06/2020 a les 02:36 hores a Soldeu, una mare i el seu fill, no residents de 58 i 23 anys, com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic.

Fet esdevingut en un domicili particular arran d’una discussió que deriva en una agressió mútua.

– El 14/06/2020 a les 07:06 hores a Encamp, un dona resident de 27 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic.

Es requereix els nostres serveis per una desavinença de parella, on la interessada hauria causat unes esgarrapades al front i coll de la seva parella, així com una forta mossegada a la cama esquerra.

– El 14/06/2020 a les 19:42 hores a Andorra la Vella, un home resident de 28 anys i una dona no resident de 22 anys, com presumptes autors d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic.

Es requereix els nostres serveis per una desavinença de parella en un domicili particular, sobre lloc els agents interventors aprecien que ambdós persones s’han agredit mútuament i causat diferents lesions a la cara i coll, esgarrapades sagnants l’home, i a la cella i pòmul dret la dona.

