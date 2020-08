9 casos més de covid-19 a la Seu

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té actualment 82 casos actius de COVID-19, dels quals 77 es troben confinats al seu domicili i 5 ingressats al Sant Hospital. Les últimes 24 hores s’han sumat 9 casos més i hi ha hagut dos hospitalitzacions. Tots els ingressos són a planta i no hi ha cap persona a l’UCI.

El número de contactes aïllats al domicili és de 482, 24 més que en el darrer balanç. L´índex de risc de rebrot a la Seu d’Urgell ha pujat de 729 a 793, tot i que a l’Alt Urgell la taxa de reproducció del virus als set dies ha baixat de nou de 1,76 a 1,60.

Les autoritats sanitàries recorden que cal tenir en compte les mesures de prevenció per evitar contagis, com l’ús de la mascareta, la distància social, la neteja de mans, la preferència pels espais oberts i la limitació dels contactes socials.