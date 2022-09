8S: Covid, Ucraïna, l’habitatge, el clima, la inflació… referències en els missatges de les autoritats

El dia de la Mare de Déu de Meritxell, cada 8 de setembre, és dia de festa i celebració al Principat, però, també és un dia on les principals autoritats del país adrecen els seus missatges i salutacions a la ciutadania. Enguany, no és una excepció i, el cap de Govern, la síndica general i els dos coprínceps han fet arribar les seves paraules a tota la població andorrana.

Xavier Espot, cap de Govern d’Andorra

El cap de l’executiu ha recordat en la seva salutació que aquest 2022 fa 50 anys de l’incendi a l’antic Santuari de Meritxell, la desaparició de la Verge i com va arribar a afectar als habitants del Principat, però, també, com aquests van saber-se sobreposar igual que, Andorra, ho ha fet en altres moment de complexitat. Espot s’ha referit, igualment, a esdeveniments convulsos com la pandèmia de la Covid i la guerra d’Ucraïna. Episodis presents encara i que han comportat un notable encariment de la vida i, a més, està obligant al govern a impulsar mesures extraordinàries amb la dificultat que això comporta.

Xavier Espot no ha passat per alt que el Principat té per davant haver “d’encarar els reptes dels nostres temps, com són la transició energètica i el canvi climàtic, la diversificació econòmica, la igualtat entre dones i homes o la necessitat de plantejar un futur amb més alternatives per a les generacions més joves”.

Roser Suñé Pascuet, síndica general d’Andorra

Suñe, en la seva salutació, manifesta que és hora de tancar alguns dels projectes importants, de la mateixa manera que s’han d’aclarir les línies de continuïtat d’aquelles iniciatives pendents i “definir el futur del país en aquest complex segle XXI”. La síndica general posa especial èmfasi en el greu problema de l’habitatge que pateix Andorra i la preocupant emergència climàtica, així com “les dificultats actuals provocades per la inflació”.

Roser Suñé està convençuda que “la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea, ha de ser l’ocasió de relacionar tots els punts que acabo de mencionar, en un relat endreçat i coherent, que per davant de tot situï la persona al centre de l’acció política”.

Emmanuel Macron, copríncep francès

El president francès i, alhora, copríncep d’Andorra defineix cada 8 de setembre com “una diada simbòlica en què el poble del Principat mostra el seu vincle als valors destacats en el preàmbul de la Constitució de 1993, que són la llibertat, la pau, la justícia, la democràcia i el progrés social”. Uns valors, diu, posats en qüestió per la guerra d’Ucraïna. Encara sobre això, Macron manifesta que “avui voldria agrair especialment al govern i al parlament andorrans la seva decisió, valenta i sense precedents en la història del Principat, de sumar-se a les sancions internacionals contra Rússia.

El copríncep francès acaba la seva salutació adreçant un missatge al poble andorrà, en el sentit que el Principat sempre tindrà el seu suport i, a més, amb el de França.

Joan-Enric Vives i Sicília, Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra

El copríncep episcopal també s’ha referit a l’efemèride de l’incendi de l’antic santuari de Meritxell: “vam perdre-hi la Sagrada Imatge de la Mare de Déu i el poble andorrà s’entristí molt. Amb tot, vam saber reaccionar. Tots els andorrans amb les nostres Autoritats li vam bastir un nou temple a la Mare celestial”.

També enguany, indica Joan-Enric Vives, fa 40 anys de la naixença d’AINA, la Casa de colònies que Mn. Ramon Rosell ha anat bastint i cuidant durant tants anys. El copríncep episcopal considera que AINA “és l’obra social del Santuari envers els infants i joves, envers les famílies a qui volem enfortir i donar ajudes, en moments històrics crítics”.