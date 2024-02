8M a Encamp: Entrades per a l’obra “Agència matrimonial. 7 d’amor”, de Maria Eugènia Casanova

Cartell anunciant l’obra de teatre “Agència matrimonial. 7 d’amor”, a Encamp (Comú)

El Comú d’Encamp acollirà el pròxim divendres, dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, a partir de les 21:30 hores, a la Sala de Festes, la representació teatral “Agència matrimonial. 7 d’amor”, una creació de la companyia M’Enredo-Teatre, dirigida i interpretada per Maria Eugènia Casanova. Una obra de teatre més que consolidada, sent present en cartell des de fa més de 10 anys i, la qual, ha tingut un èxit rotund des del moment del seu debut. Les entrades ja s’han posat a la venda a un preu de 20 euros i es poden adquirir a través del següent enllaç.

“Agència matrimonial. 7 d’amor” és, segons Maria Eugènia Casanova, “un original espectacle sobre un peculiar grup de dones”, totes interpretades per l’actriu. Tal com explica, “un grup de dones que busquen parelles en un speed dating molt esbojarrat”. Una venedora de pollastres, una exyonki, una monja acabada de sortir del convent, una dona de la vida política, una senyora de la neteja, una prostituta de baixa laboral, una venedora de llibres esotèrics… Totes elles amb un únic objectiu, sortir acompanyades d’allà.

En total, 80 minuts en els quals el públic podrà gaudir d’una excel·lent feina d’improvisació en temps real, amb el gag immediat combinat amb el treball de l’obra, sense que el pas d’un espai a l’altre trenqui mai la lògica de la dramatúrgia proposada.

A sobre de l’escenari de la Sala de Festes d’Encamp hi haurà una actriu ja consolidada a l’escena, amb una àmplia experiència i amb una gran paleta de recursos escènics. Amb 17 representacions escèniques i quatre projectes de direcció i formació, l’actriu arriba a la parròquia per a fer vibrar els assistents.





Xerrada d’Elena Navarro ‘Els 4 blocs del benestar’ a la Biblioteca d’Encamp

El 8 de març, no només tindrà la representació de l’obra “Agència matrimonial. 7 d’amor”, i és que

per a commemorar el Dia Internacional de la Dona també hi serà present a la parròquia, a partir de les 18:30 hores, a la Biblioteca comunal d’Encamp, l’entrenadora personal holística, Elena Navarro, per a impartir una xerrada sota el títol “Els 4 blocs del benestar”.

En la compareixença, que tindrà una durada aproximada d’una hora, Elena Navarro explicarà i desglossarà aquests quatre blocs tan importants per a arribar a aconseguir una millora personal. El benestar, o qualitat de vida, pot aglutinar diferents àmbits, sigui físic, psicològic, emocional o, fins i tot, social, la qual cosa radica en l’interès propi d’una persona.

Sobre aquest aspecte del benestar, i les diferents claus que hi existeixen per a arribar-hi o millorar-lo, parlarà Elena Navarro en un acte dirigit sobretot a un públic femení, de qualsevol edat, però també, més enllà, per a qualsevol persona que estigui interessada a conèixer i aprendre-hi més. L’entrada és gratuïta.