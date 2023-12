8D: Riuada per un habitatge digne

Gran manifestació per a reivindicar l’habitatge digne a Andorra (DenunciAND)

Queda clar, una vegada més, que no ve d’un centenar de persones amunt o avall. Aquest divendres, 8 de desembre de 2023, han estat molts els andorrans i andorranes -altrament aquells que resideixen al país- que s’han manifestat per a reivindicar un canvi de rumb en les polítiques d’habitatge al Principat. La situació, i no és cap novetat, és insostenible.

Per a aquest divendres hi havia una manifestació convocada i, cal dir-ho, ha estat un èxit de convocatòria. Es parla de 2.000 persones. Té mèrit, perquè coincidia amb unes dates que conviden a fer “l’escapada”. Alguns, tot i les ganes, no han pogut deixar la feia, però s’haguessin apuntat també a la mobilització. Per a uns i altres, per a una gran majoria, l’habitatge ha esdevingut un problema comú i volen que se senti la seva veu per a que quedi clar.

Moviments com la Coordinadora per un habitatge digne i DenunciAnd han estat la catapulta, des de ja fa un temps, per a empènyer a la gent amb problemes d’habitatge a sortir al carrer. Andorra ja no té por de protestar per allò que no funciona i, l’habitatge, juntament amb la pèrdua de poder adquisitiu, ha esdevingut la criptonita del país.

Com diuen des de DenunciAND, “sense accés a uns habitatges per a totes les famílies, una societat no pot ser feliç”.