8a Mostra de Folklore Ibèric a Andorra

Cartell anunciador de la 8a trobada de Folklore Ibèric Principat d’Andorra

A Escaldes, amb motiu de la celebració del 28é aniversari del Grup de Folklore Casa de Portugal, tindrà lloc el proper dia 27 d’abril, dissabte, la 8a trobada de Folklore Ibèric Principat d’Andorra. Prop de 150 dansaires s’aplegaran al Prat del Roure per a presentar la cultura popular d’Espanya, Portugal i el Principat d’Andorra a càrrec de l’Agrupació Folklòric El Millars de Castelló de la Plana, l’Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany i el grup amfitrió, el Grup de Folklore Casa de Portugal.

A partir de les 22 hores l’escenari del Prat del Roure acollirà les danses, els cants i la música popular dels tres països i, en acabar, se celebrarà el 28é aniversari de la institució andorrana, convidant els assistents a tastar un trosset de pastis commemoratiu.

La trobada de cultures compta amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany i el suport de la Federació del Folklore de Portugal i la Radio del Folklore de Portugal TV que es desplaçarà expressament al Principat d’Andorra per a fer la cobertura de l’esdeveniment de la mà de Sérgio da Fonseca i Camilo Cruz. La mostra no seria possible sense la col·laboració econòmica dels diferents patrocinadors i del Group Nova, patrocinador oficial de l’esdeveniment.



A més a més de la 8a Mostra de Folklore Ibèric, el Grup de Folklore Casa de Portugal i l’Esbart Laurèdia organitzen per al proper dijous, 18 d’abril, a les 19 hores, a la sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria, una taula rodona tota el títol: “Llunyans però propers. Tradicions d’Andorra i de Portugal”.

Així, i dins el marc de l’exposició INTEGRATS de la Sala Sergi Mas, les entitats culturals Grup de Folklore Casa de Portugal i Esbart Laurèdia oferiran una taula rodona en forma de col·loqui distès amb el suport d’imatges audiovisuals, per a posar en valor tradicions i costums aparentment allunyades, que apropen la cultura andorrana i la portuguesa. Les dues agrupacions explicaran en valor què els acosta i què els allunya a través de les següents temàtiques:

✓ Les danses. Comparació de les danses tradicionals d’Andorra com La Marratxa i el Ball Cerdà de Sant Julià de Lòria, el Contrapàs d’Andorra la Vella, el Ball de Santa Anna i les sardanes; amb les danses típiques del Nord de Portugal com el Vira i la Rusga. Similituds o diferències en les evolucions coreogràfiques i la significació.

✓ La música i les cançons. Anàlisi dels tipus de compàs, ritme, estructura musical, temàtiques i instruments utilitzats.

✓ Indumentària. Buscar el contrast entre els tipus de roba, la bijuteria, el calçat, la gamma cromàtica o la forma. Trobar les semblances en la forma d’algunes de les peces emprades com el davantal, el manto o els esclops.

✓ Els aplecs i romiatges. L’aplec de Canòlich i la Romaria de Sâo Joâo d’Arga. Veneració, ofrenes, benedicció de menges i manifestacions folklòriques.

✓ Celebracions cantades. Les Caramelles i les Janeiras, dues tradicions per a celebrar la Pasqua i els Reis de la mateixa manera.

El proper diumenge, 21 d’abril, el Grup de Folklore Casa de Portugal es desplaçarà també a Tivenys, poble proper a Tortosa, per a participar a la tercera edició de Firarrels, enguany destinada a Portugal i en la qual el Grup farà una desfilada a les 11:30 hores pels carres del poble i a les 19:30 hores una actuació a l’escenari de l’esdeveniment.