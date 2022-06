81 inscrits en la Pujada Arinsal

Un total de 81 pilots han cursat la seva inscripció per a participar en la Pujada Arinsal 2022, quarta prova del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió i puntuable també per a la lliga automobilística ‘Occitanie Méditerranée’. La cursa l’organitza ACA Esportiva i es disputarà el pròxim cap de setmana, dies 18 i 19 de juny. La llista oficial d’inscrits, disponible a www.pujadaandorra.com, compta amb 81 pilots.

En aquesta llista s’inclouen els grans noms del Campionat de França en les categories Sport (Sèrie A, oberts) i Producció (Sèrie B, tancats). En la primera d’elles destaca Sébastien Petit (Nova Proto NP01), una de les grans figures de la muntanya del veí país, així com Dimitri Pereira (Norma M20 FC), Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), Marie Cammares (Tatuus 4C F-Renault), Jérôme Jacquot (Speed Car GTR), Sébastien Jacqmin (Nova Proto NP03) i Jean-Marc Tissot (BRC B49 Evo), entre altres.

En la categoria B sortiran com a favorits del certamen francès, Ronald Garcès (Lamborghini Huracan Super Trofeo), Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ Cup), Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR), Nicolas Granier (Seat León Supercopa Racer Mk3), Eric Michon (Ferrari F430 Challenge), Jean-Paul Terral (Aston Martin Vantage), Antoine Esturillo (Honda Civic Ek4), Michel Lamiscarre (Porsche Cayman), Hans-Joachim Brett (BMW Z4 M Coupé), etc.

La gran representació andorrana, que amb tota seguretat lluitarà per les millors posicions, està encapçalada per pilots extraordinàriament competitius com Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX), Jordi Gaig (Porsche GT3 R) i Edgar Montellà (Silver Car S3), així com Joan Gil (Speed Car GTR Evo), Filipe Rodrigues Brandao (Speed Car GTR), etc. Destacable també la participació de pilots catalans que, com Joan Salvans (Porsche 997 GT3), acrediten excel·lents resultats.

A més, en la Pujada Arinsal participaran els quatre Joves Pilots ACA de 2022: Raül Ferré (Silver Car CS), Marc Solsona (Speed Car GTR Evo), Ian Porté (Silver Car S2) i Marcel Muxella (Alpa 92 F-Renault). Porté acaba d’iniciar la seva trajectòria en el programa formatiu de l’ACA i s’estrenarà en la Pujada Arinsal; per a Muxella i Solsona aquesta serà la segona oportunitat i per la seva part Ferré, que està duent a terme un programa mixt en el campionat europeu i francès, posarà a prova el seu indubtable talent en el traçat de la CS-520.

Entre els cotxes de la Sèrie Nacional, apartat en el qual s’inclouen tots els vehicles de competició de qualsevol tipus que no s’ajustin a la reglamentació del campionat francès, destaca Àlex Bercianos (QEV RX2e), que pilotarà el primer cotxe totalment elèctric que participa en una cursa de velocitat sobre asfalt a Andorra.

La Pujada Arinsal es disputarà en els molt tècnics 4 km de la carretera CS-520 a l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord – Pal Arinsal). El dissabte 18 tindran lloc diverses pujades d’entrenament i la primera ascensió de cursa, mentre que el diumenge 19 els pilots tindran una pujada d’entrenaments lliures i disputaran dues pujades més de cursa.

El pilot que aconsegueixi el millor temps escratx d’entre tots els participants s’emportarà el prestigiós Trofeu Joan Vinyes, que recorda al que va ser destacat pilot andorrà de muntanya, patriarca d’una gran família automobilística i responsable en el seu moment de la comissió esportiva de l’ACA.

Precisament, a Arinsal, hi participarà el fill gran de Joan Vinyes Casanovas, Joan Vinyes Dabad, que pilotarà el BMW 528i que en el seu moment van portar tots els membres de la família: Joan Vinyes pare, Nati Dabad i el mateix Joan Vinyes fill, qui lliurarà personalment el Trofeu Joan Vinyes al pilot que se’n faci creditor.