800 alumnes de tots els sistemes educatius participen en el 14è Premi Coca-Cola de relat breu

Aquest dijous s’ha celebrat l’acte de lliurament de la 14a edició del Premi Coca Cola de relat breu al Centre de Congressos Lauredià. Es tracta d’un concurs impulsat per l’empresa Coca-Cola European Partners i la distribuïdora andorrana DISAND i amb la col·laboració del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. L’entrega de premis l’ha presidit la titular del ministeri, Ester Vilarrubla.

El concurs s’adreça a alumnes de 14 anys de tots els centres educatius del país, que han d’escriure un relat –en català, castellà o francès–a partir d’un estímul creatiu que se’ls proposa. En la primera fase van participar-hi gairebé 800 alumnes de segon curs de Segona Ensenyança (o els equivalents segon d’ESO i 4ème). Els millors alumnes de cada classe van ser escollits per passar a la fase final.

Enguany, i per adaptar-se a la situació de pandèmia i garantir la participació dels alumnes o classes encara que estiguessin confinats, es va crear una plataforma digital específica on tots els joves van escriure simultàniament el seu relat.

Un jurat de professors va escollir els finalistes i, després, un segon jurat format per Maria Teresa Cairat –filòloga– i Teresa Colom i Albert Villaró –escriptors– ha decidit els textos guanyadors entre els 126 alumnes classificats per a la fase final –70 en llengua catalana, 38 en castellana i 18 en francesa–. Els premiats reben com a obsequi una tauleta electrònica, els segons classificats una impressora i els tercers, una càmera de fotos.

En llengua catalana els premiats han estat Eric Sinfreu, Ramon Lladós i Martí Sansa; en castellà han estat Anaïs Amorim, Biel Molina i Arnau Alcazar; i en francès s’ha premiat a Alícia Navarro i a Luca Cereghini.

L’acte d’entrega ha inclòs una actuació musical dels alumnes de l’escola L’espai de música moderna amb l’acompanyament i direcció del professor Oriol Vilella.