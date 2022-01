8 consells senzills per optimitzar el temps al gimnàs (i 2)

Continuant amb els consells de la setmana passada us presentem els quatre següents per a que milloreu el vostre temps i optimitzeu els vostres exercicis al gimnàs

Utilitzeu mini bandes

Les mini bandes, també conegudes com a bandes de resistència, són ideals per afegir als vostres exercicis per fer-los més difícils. Fas que els teus músculs treballin molt, i aquesta és una manera de perdre més calories.

Tenen molts avantatges, venen amb diferents tipus de dificultat perquè t’adaptis al teu nivell, i són increïblement versàtils. Pots utilitzar-lo a nivell dels genolls mentre fas squat, aixecaments pèlvics (empenta de maluc), entre d’altres. Sentiràs com la dificultat de l’exercici augmenta immediatament.

Si el vostre gimnàs no en té, podeu comprar-ne una. Tenen un preu raonable i simplement les podeu trobar en línia.

No descanseu entre sèries de abdominals.

Canvia els quatre conjunts de 20 repeticions per diferents combinacions d’exercicis abdominals sense descansar els uns sobre els altres. Tens 45 segons per completar cada moviment. La tensió se sentirà al màxim. Això us donarà els abdominals plans que tothom desitja.

Eviteu anar al gimnàs quan hi ha molta gent

Si aneu a un gimnàs de moda, potser haureu d’esperar per utilitzar la màquina que vulgueu. Podeu consultar amb els entrenadors quan el gimnàs està menys ple. La majoria de la gent té més temps al matí, abans d’anar a treballar.

Enfoca’t!

Passem molt de temps al gimnàs parlant per telèfon o xerrant amb els nostres companys. Intenta centrar-te realment en les teves rutines. Mantenir el telèfon intel·ligent en mode avió és una gran idea. D’aquesta manera, evitaràs distraccions.

Com hem vist, no cal passar 2 hores llargues al gimnàs per entrenar el teu cos com es mereix i obtenir els resultats desitjats. El temps ja no serà un pretext! Recordeu combinar aquests consells amb un pla d’alimentació adequat i dormir prou per garantir la recuperació del vostre cos.

Per Consejosfitness