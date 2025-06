7a posició de Doria en canoa, a Praga, que la fa avançar a la general

Mònica Doria competint a la final de canoa on ha estat 7a (FACC)

Nova final de la piragüista del Principat, Mònica Doria, en Copa del Món i fa una passa important a la general en la modalitat de canoa. La palista andorrana, que competeix a la Copa del Món de Praga, ha estat avui dissabte setena en C1 i suma 40 punts a la general que la deixen empatada en el vuitè lloc amb 96 (els mateixos que Elena Borghi, Emanuela Luknarov i Alena Marx).

Mònica Doria havia estat segona a les eliminatòries amb una baixada molt consistent, però a la final la jove eslovaca Pankova ha estat la més ràpida, seguida de l’eslovena Hocevar i l’alemanya Herzog.

“Estic força contenta amb la meva actuació en caiac, crec que he fet una bona baixada a les eliminatòries que m’ha servit per a accedir a la final amb solvència i a la final, avui, era un circuit per a atacar, la resta de noies ho han fet més que jo i això m’ha deixat setena”, ha asseverat Doria.

“Cada Copa del Món és un repte i cada final a la qual pugui accedir és un regal i com més amunt [a la general] millor i això és el que intentarem fer”, ha apuntat la palista amb relació a la seva classificació general.





Fora de la final de caiac

A primera hora de la tarda s’han disputat les eliminatòries de caiac en les quals Doria ha acabat en 18a posició quedant fora de la final. Així i tot, l’esportista andorrana ha sumat 25 punts que la deixen a la classificació general de caiac amb 88.

“En caiac una mica la mateixa història, és un circuit en el qual s’ha d’atacar i, tot i que la meva baixada era correcte, no ha estat suficient avui, s’havia de prémer una mica més les dents i d’això n’aprendrem per a la següent”, ha conclòs la tricolor.