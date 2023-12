75 anys del naixement d’Alan Parsons

Un 20 de desembre de 1948, ara fa 75 anys, naixia Alan Parsons, a Londres (Anglaterra). Enginyer de so, compositor, intèrpret i productor de pop rock electrònic. Encara que es va formar des de la infantesa com músic, fascinat per les tècniques d’enregistrament, va voler ser enginyer de so, cosa que li va portar a ser assistent d’enregistrament als àlbums dels Beatles “Abbey Road” i “Let it be”.

Poc temps més tard ja controlava l’estudi en enregistraments de Paul McCartney i Wings. Cap al 1975 es va animar a tirar endavant les seves pròpies idees musicals i va donar forma a l’Alan Parsons Project, que va tenir un gran èxit amb els discos d’electrònica popular “I robot” (1977), “Pyramid” (1978) i “Eve” (1979).





Font: EfeEme.com