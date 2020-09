72 nous positius de Covid-19, 7 ingressats i 18 classes amb alumnes aïllats

72 nous positius des de dilluns eleven a 897 els casos de la Covid-19 de la segona onada, i a 1.753 el total des de l’inici de la pandèmia. D’actius en aquests moments n’hi ha 497. Hi ha 7 ingressats a l’hospital, dos a l’UCI amb ventilació mecànica. Un augment de contagis que el ministre de Salut diu que tot i ser important no afecta el sistema sanitari. Es mantenen 18 classes aïllades, 12 de les quals totalment i 6 amb alumnes puntualment aïllats.

L’augment de contagis és important però segons el ministre de Salut no afecta de la mateixa manera que en la primera onada. Malgrat que la corba de contagis ha augmentat exponencialment no ho ha fet la d’hospitalitzacions, situació que fa que la pressió sobre el sistema sanitari sigui molt menor. Joan Martínez Benazet ha afegit que en el mateix nivell de corba de casos en la primera onada hi havia 65 ingressats. Ha afegit, a més, que la taxa de positivitat de les proves que es fan és del 2,6%, percentatge que ens situa en una bona situació. Defensa la necessitat de protegir la salut i també l’economia i per això insisteix en la necessitat de l’enduriment de les mesures preses aquest dilluns a l’espera que en quinze dies la taxa de reproducció baixi de l’1,45 actual.

Quant al sistema educatiu, actualment es mantenen 18 classes aïllades, 12 totalment i sis més amb algun dels alumnes aïllats. Ha afegit que l’stop–lab de Prat de la Creu acull des d’avui 6 taules, les 4 que ja hi havia i dues més que provenen del CAP de la Sardana, aquestes gestionades per personal del SAAS. Un espai de proves que amplia a 12 les hores d’atenció també els caps de setmana.

Sobre la possibilitat de fer tests d’antígens ràpids ha dit que es treballa en l’adquisició, que permetria complementar els cribratges a l’hivern.