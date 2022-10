72 a 63, el BC Andorra ja sap el que és perdre a la LEB Or en caure contra el Palència

72 a 63. Resultat just. No ha estat, en línies generals, un bon partit del BC Andorra. Tot i començar comandant el marcador al final del primer quart amb un ajustat 14 a 16, el que es veia damunt la pista evidenciava que no era l’equip de les quatre primeres jornades. També és cert que les baixes de Rafa Luz (que no ha viatjat) i la de Marin Maric a l’inici de l’encontre, per un problema al turmell, han jugat totalment en contra dels interessos dels tricolors.

El segon quart ha confirmat les primeres impressions. Passats els dos minuts, el Palència ja s’avançava en el lluminós 21 a 18. L’Andorra exhibia poca efectivitat des del llançament exterior i també sota cistella. Ha estat, sense dubte, el pitjor inici d’un partit de lliga des que va començar la LEB Or. Els de Natxo Lezcano s’anaven carregant de faltes personals, no entraven els triples i, els locals, es mostraven resolutius en totes les facetes, tant dins com fora. Ho demostra el resultat en arribar a la fi del segon quart: 40 a 29 per als castellans.

El tercer quart podria haver estat el de la remuntada, no obstant, ha quedat en un miratge. El BC Andorra ha fet un parcial de 4 a 13, però no ha estat la reacció definitiva, perquè d’immediat el Palència ha reaccionat per a posar un clar 57 a 47 al final d’aquest tercer període.

En el tram final, al quart temps, podia passar de tot. De fet, ha passat de tot. De sortida el Palència ha demanat temps mort perquè l’Andorra s’havia posat 59 a 52. Els locals, però, movien ràpid la pilota i no hi havia manera de rebaixar més la diferència. En bona part perquè el BC Andorra no ha pogut fer-se amb el rebot defensiu i, a més, els castellans sí que sentenciaven des de l’exterior a diferència dels de Lezcano que, avui, en triples, han estat desconeguts.

La baixa de Maric en el primer quart ha estat decisiva, determinant. La de Rafa Luz, també. En definitiva, es pot interpretar que el BC Andorra hagués pogut imposar-se en circumstàncies normals, però no ho ha fet. Ara, l’únic conjunt invicte és el Palència i, els del Principat han de recuperar els lesionats per a seguir amb les seves aspiracions. El millor, tot i la derrota, que jugant malament i amb baixes importants, tampoc et passen la mà per la cara.