71 a 81, primera victòria del BC Andorra, a la LEB Or, a la pista del Tau Castelló

Triomf andorrà (71-81) a terres valencianes. El partit entre el Tau Castelló i el BC Andorra d’avui divendres, el primer de la lliga LEB Or d’aquesta temporada, ha mantingut una certa igualtat fins a la mitja part, és a dir, fins al final de segon quart. En aquest moment el resultat era de 36 a 43 a favor dels andorrans.

Ja en el tercer quart el BC Andorra ha posat una marxa més revolucionant el partit. També revolucionat s’ha mostrat Orenga, el tècnic dels castellonencs i exjugador de l’Estudiantes que ha rebut dues tècniques consecutives. De fet, els àrbitres han xiulat tres tècniques seguides en un minut contra el conjunt local. Així, el tercer quart ha tingut un parcial de 15 a 26 a favor dels del Principat. El tercer quart finalitzava amb el marcador favorable de 51 a 69.

Quan semblava que tot podia estar decidit, el Tau Castelló ha sortit a la pista, en el darrer quart, amb molta intensitat. Ha escurçat distàncies posant-se en un 61 a 41 a manca de 8′,45″ per a la finalització del matx. Aquests 10 punts de diferència encara hi eren a 3’18” per a acabar l’encontre. I a 1’10” també, seguien el 10 de distància. Tot i mantenir-se aquest marcador, el rellotge anava consumint-se fins al zero minuts i zero segons amb un clar 71 a 81 per als andorrans.

La imatge, sobretot al tercer quart, ha estat molt bona i, des de Castelló, apuntaven que el BC Andorra pot ser un seriós aspirant per a l’ascens a l’ACB. S’ha vist una gran defensa dels tricolors i en atac també han estat resolutius. Resulta difícil destacar uns jugadors per damunt dels altres, tots han estat a un bon nivell.