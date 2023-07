7 joves urgellencs finalitzen la formació relacionada amb la construcció

Els joves que han rebut el diploma de la formació relacionada amb la construcció (CCAU)

Aquesta setmana s’ha clos a la Seu d’Urgell el Curs Bàsic de Manteniment d’Habitatges, una formació dirigida a joves d’entre 16 i 29 anys amb l’objectiu de dotar-los de coneixements inicials en certs àmbits del sector de la construcció. En la cloenda, s’ha fet entrega de set certificacions als joves que han fet un bon aprofitament de la formació.

Aquesta formació s’ha organitzat des del Servei de Treball de l’Oficina Jove i La Salle de la Seu d’Urgell, a través d’un curs PICE (Programa Integral de Cualificación y Empleo) impulsat per la Cambra de Comerç de Lleida en el marc de la Garantia Juvenil del SEPE.

En aquest curs, s’han realitzat 120 hores de formació, 90 de les quals en els diferents blocs de caràcter tècnic, les quals s’han dut a terme a les instal·lacions de La Salle. Les 30 hores restants les han realitzat a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, on han treballat les eines i habilitats per al foment de la inserció laboral.

Concretament, els continguts que s’han treballat en aquesta formació són: prevenció de riscos laborals, instal·lacions elèctriques bàsiques, lampisteria i sistemes de generació de calor, introducció a la soldadura i eines per al procés RAF (el perfil competencial, elaboració del currículum vitae, preparació de l’entrevista de selecció i habilitats comunicatives).

El contingut del curs, doncs, ha estat encarat a dotar-los de coneixements bàsics com a aprenents en oficis de l’àmbit de la construcció i dels elements de preparació per a iniciar el seu procés de recerca activa de feina.

La valoració del curs per part de l’alumnat ha estat molt positiva. Alhora de ser una oportunitat per a ells per tal d’adquirir coneixements tècnics, ha suposat un recurs per a treballar hàbits, habilitats i competències transversals.