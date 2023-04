7 detinguts durant el cap de setmana per conduir sota els efectes de les drogues o l’alcohol

Un control d’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Durant aquest passat cap de setmana, el Cos de Policia ha procedit a la detenció d’una persona, de 33 anys d’edat i no resident al país, per positiu en drogues al volant, i sis més per conduir sota els efectes de l’alcohol.

La taxa d’alcoholèmia més elevada ha estat de 3,21 grams d’alcohol per litre de sang, que va registrar diumenge a la tarda un home de 51 anys i veí del Principat arran d’un accident amb un sol vehicle implicat, la seva motocicleta, en què el detingut va requerir assistència mèdica.

Amb una taxa de 2,26 es va detenir divendres a la nit una dona no resident de 19 anys també arran d’un accident, però, aquest, de danys materials.

Els altres quatre arrestats per alcoholèmia són un veí de les valls, de 29 anys, detingut per negar-se a fer la prova que, a més conduïa amb el permís retirat; un veí d’Andorra, de 23 anys amb un positiu de 0,96; un no resident de 25 anys amb una alcoholèmia d’1,35 i, finalment, un veí de les valls, de 32 anys amb una taxa d’1,83 registrada cap a les 16 hores de diumenge arran d’un altre accident amb danys materials.