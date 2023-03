7 de cada 10 millennials demana menjar a domicili una o més vegades a la setmana

Un repartidor de menjar a domicili (AMIC)

Cada vegada més, en el sector de la restauració, els clients busquen la combinació d’experiències, gastronomia i comoditat de manera ràpida. Per aquest motiu, els lliuraments a domicili tenen tant d’èxit. La consultora de restauració Nextbite en el seu últim informe presenta que els millennials són els que més sol·liciten el servei delivery: un 71% demana menjar per a emportar cada setmana. No obstant això, el públic adult ha anat guanyant pes i el 40% de les comandes mensuals les realitzen majors de 40 anys.

Perquè es dugui a terme aquest servei, ha d’acompanyar-se d’un sistema optimitzat de gestió dels canals de delivery. Un dels requisits que gran part dels consumidors busquen, segons Nextbite, és la velocitat de repartiment. Un 77% dels enquestats indiquen la importància de la velocitat en el repartiment com a factor determinant a l’hora de triar un restaurant. Per a això, la implementació de programari com el de Last.app, la startup espanyola dedicada a la creació de programari per a la gestió de restaurants, és essencial, ja que permet simplificar l’enviament, millorar l’eficiència i el marge d’error, i pel consegüent, augmentar els ingressos. Mitjançant aquest sistema, tots dos, restaurants i clients es beneficien.

La suma d’avantatges que ofereix aquesta distribució es reflecteix en els diners gastats. Segons la mateixa consultora, les comandes de lliurament a domicili tenen una demanda més gran que les comandes presencials en l’establiment. En aquest context, la distribució de la comanda es pot donar de dues formes: interna des del mateix negoci de restauració, o bé externament amb la contractació d’una empresa especialitzada en logística.





Delivery intern: centralització de la gestió de les comandes

Els locals que disposen de servei de lliuraments propi disposen del benefici de controlar tot el procés, es redueixen els intermediaris i poden gestionar la distribució completa, tant l’enviament com el lliurament. Els avantatges derivats d’un delivery propi també repercuteixen en l’àmbit financer. Atès que el negoci és intern, així ho són també els ingressos i aquests restaurants s’estalvien pagar les comissions a intermediaris.

Aquesta estratègia concedeix una comunicació més fluida entre restaurant i clients. Tot i això, aquest model comporta una sèrie de desavantatges derivats de gestionar els lliuraments ells mateixos. “Es necessita un sistema de comandes i pagament en línia a desenvolupar, la compra o lloguer de vehicles per al repartiment– als quals cal sumar-los la despesa que generen- i un equip de repartidors”, expliquen fonts de Last.app.





Delivery extern: descentralització i visibilitat en les plataformes de repartiment

D’altra banda, no és difícil trobar negocis que opten per externalitzar el servei de lliuraments amb empreses com Glovo, Uber Eats o Just Eat. Fonts de Last.app prevenen que aquesta opció també té els seus avantatges i inconvenients i han de tenir-se en compte a l’hora de definir el tipus de servei de lliurament d’un negoci.

Aquestes plataformes disposen d’uns clients que acostumen a recórrer als seus serveis i el restaurant gaudeix de visibilitat en aquest aparador digital i de l’opció de pagar telemàticament. A més, aquest sistema pot ser molt pràctic per a expandir el negoci, atès que aquesta plataforma disposa del seu públic i clients fidels, que gràcies a ser present en aquesta, no haguessin conegut aquest restaurant.

No obstant això, el restaurant o local no exerceix el control total sobretot el seu procés d’activitat i deriva el servei de lliurament a un altre negoci. A causa d’això, l’establiment ha de pagar altes comissions a tercers. En aquest cas, en contractar un servei de lliurament extern pot comportar una pèrdua de contacte amb el consumidor.

Tant sigui d’una manera o una altra, el delivery continuarà guanyant terreny en el mercat; i és que The NPD Group pronostica un augment anual del 17% en les vendes de lliurament fins a l’any 2025. Cal no oblidar, com informen des de Last.app, que aquest creixement està altament afavorit per les tecnologies desenvolupades i la seva aplicabilitat en el sector per a analitzar i calcular els costos, la inversió i les oportunitats que pot oferir cadascun dels serveis de lliurament perquè resulti el més adequat a l’empresa; i així aconseguir els objectius marcats.





Per Tecnonews | @TecnoNewsInfo