7 consells per a cuidar el gos a l’estiu

Gos banyant-se en un piscina (iStock)

El teu gos requereix moltes coses, com menjar, medicaments… així com, tot el teu amor i cures, especialment durant l’estiu. I si no saps com actuar en aquesta temporada, compartim 7 consells perquè li brindis al cadell tot el que necessita:

1. Hidratació.

El gos necessita estar hidratat, especialment durant l’estiu. Per aquesta raó és recomanable que l’abeurador sempre tingui aigua fresca, i estigui en un lloc on no hi toqui el sol. Assegura’t que el gos l’està bevent constantment. D’altra banda, s’ha de sortir a algun lloc, és indispensable que li portis el seu abeurador perquè pugui mantenir-se hidratat.

2. Protecció del sol.

Sense importar que el gos entri a la casa o es mantingui al jardí, has d’assegurar-te que no s’exposi al sol, especialment durant les hores de més incidència. El que pots fer és preparar-li un lloc amb ombra i fresc perquè pugui descansar. D’igual forma, evita els passejos on s’exposi al sol perquè pot patir molt.

3. No deixar el teu gos en el cotxe.

Si has de sortir, o entrar en un lloc on no el puguis portar, has d’evitar per tots els mitjans deixar-lo dins del cotxe, perquè la temperatura s’eleva moltíssim, provocant-li seriosos problemes.

4. Revisa que no tingui puces o paparres.

El clima de l’estiu acostuma a ser potent per a atreure puces i paparres, així que revisa’l constantment, neteja el seu espai, i canvia la roba del seu llit per a evitar que l’ataquin. Així mateix, pots optar per una visita al veterinari perquè, aquest, el desparasiti o et recomani algun producte per a gossos.

5. No li tallis el pèl.

El pèl li permet estar protegit de cremades o sobreescalfament. No li tallis. El que pots fer és netejar-li i eliminar pèl mort.

6. No el deixis sol.

Certament, durant les vacances estaràs molt entretingut. Arriben els passejos i viatges, així que si no pots portar el teu cadell, demana-li a algú que el cuidi, o busca un lloc adequat on el cuidin, per a garantir que estigui ben atès.

7. L’alimentació.

És possible que el teu gos perdi la gana per les altes temperatures, i per això podries donar-li algun menjar que li agradi molt, i, a més, alimentar-lo en hores molt primerenques del matí, o a la nit, on el clima és una mica més suau.





Per animalmascota.com