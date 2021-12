7 claus per a gaudir d’una cuina moderna i amb molt d’estil

La cuina s’ha convertit en una de les zones de la casa més importants. En ella no sols es cuina, sinó que se sol utilitzar per a moltes altres coses, com a lloc per a menjar, estudiar o teletreballar. Però per a poder aconseguir això, és fonamental encertar l’estil de la cuina. Les cuines modernes s’han convertit en un dels estils més demandats gràcies a les seves característiques, entre les quals cal destacar la seva senzillesa, elegància i practicitat. La clau en aquest sentit és saber dissenyar aquest tipus de cuines.

Disseny minimalista. Els mobles compten amb línies rectes, aconseguint una sensació de major neteja i ordre, alhora que es disposa d’un major espai.

No oblidar-se de l’illa. Es tracta d’un moble molt versàtil i que el podem trobar en diferents dissenys. Pot ser el lloc perfecte per a col·locar la zona de cuinat o bé l’aigüera.

Apostar per les tonalitats clares. En el que a colors es refereix, el color blanc és un dels més adequats a l’hora de dissenyar una cuina moderna. Avui dia no és rar trobar cuines on els mobles i la placa de cocció són d’aquest color, encara que sempre es pot jugar amb altres tonalitats per a trencar una mica amb la monotonia.

Oblidar-se dels tiradors en els mobles. Evitant els tiradors sortints, aconseguim uns fronts més nets, objectiu principal dins d’aquest disseny, especialment en les cuines modernes italianes.

Electrodomèstics d’acer inoxidables integrats. Es pot jugar amb l’opció d’amagar-los darrere de panells perquè d’aquesta manera passin desapercebuts. Si l’opció de tenir-los amagats no t’agrada, tria electrodomèstics d’acer inoxidable per a aconseguir una cuina moderna. D’aquesta manera t’ajudarà a crear un ambient més elegant i professional.

Espai de magatzematge. La practicitat és una altra de les característiques més importants en una cuina moderna. En aquest sentit, comptar amb gran espai d’emmagatzematge és factor clau. Per a això, res com saber aprofitar al màxim cadascun dels racons de la cuina.

Decoració amb plantes naturals. Aquest element natural pot ser la nostra gran aliada per a donar-li aquest toc especial tan buscat a la nostra cuina. Aposta per plantes d’interior que no requereixin molta cura.

Per Decoracion2.com / AMIC – Tot Sant Cugat