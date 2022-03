Si no saps quin exercici fer et diem els beneficis que té l’hula hoop. Et presentem 7 beneficis de fer hula hoop com a exercici:

1.FREQÜÈNCIA CARDÍACA

Usant l’hula hoop engegues la teva freqüència cardíaca, ja que comences a moure tot el teu cos. Si ho fas caminant o ballant veuràs com comença a elevar-se la teva freqüència.

2. BAIX IMPACTE

A diferència d’altres exercicis com córrer, caminar, ballar, etc, l’hula hoop no et causa gaire impacte als genolls o articulacions

3.TOTS ELS MÚSCULS

Quan fas hula hoop estàs usant no només els músculs del maluc, sinó tots els de la part central com la pelvis, el pit i oblics.

4.FORTALEIX GLUTIS

És un exercici que enforteix els músculs, així que treballes glutis, malucs, isquiotibials i panxells.

5. ELS BRAÇOS TAMBÉ JUGUEN

Si vols que els teus braços també s’enforteixin, fes hula hoop en aquesta part ja que així treballaràs tríceps, bíceps, avantbraços i espatlles.

6.PERDS PES

Si fas una hora de hula hoop cremes entre 330 i 400 calories.

7.ET DIVERTIRÀS

Fes una playlist de 20 a 30 minuts i prova amb hula hoop. Comença per poc temps i ves pujant d’intensitat.

