Fa 7 anys vaig iniciar una idea. Vaig començar a preparar un blog pensant que volia compartir amb el món els meus articles, les meves reflexions. Idees per animar a reflexionar i motivar a les persones. Per ajudar, dins les meves possibilitats, a afavorir el creixement personal de les persones. Que si de mi depèn, el món pugui ser una mica més feliç.

Feia ja uns anys que escrivia i un blog em va semblar una oportunitat per a compartir… Mirant enrere en aquests anys he passat per moltes, moltes situacions. Fa uns dies que no deixa de rondar-me una frase pel cap que vull compartir amb vosaltres, i amb la qual ara per ara crec que acabaré tots els escrits. Durant un temps al final posava una frase que deia: “No dic que serà fàcil, però sí que valdrà la pena.”

Fa uns mesos que estic vivint una àrdua lluita per recuperar la meva salut entre altres coses. La motivació va i ve no sempre està amb mi. El creixement personal o la meva evolució com a persona també m’ajuden. Però la determinació, és la que m’està donant l’última embranzida que necessito.

Amb perseverança fa 7 anys que comparteixo les meves idees amb vosaltres. Ara per ara vull compartir amb vosaltres la mescla, el còctel que em fa mirar cap endavant. “On no arriba la motivació, arriba la disciplina”

Gràcies a tots per seguir-me.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.