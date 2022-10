7 aliments que hauries de reduir si busques aprimar-te

Així com és d’ajuda incloure aliments sans en l’alimentació habitual al moment de perdre pes, sempre és fonamental eliminar aquells productes insans, no solament per a desfer-nos dels quilos de més, sinó també per a cuidar la salut mitjançant una adequada modificació d’hàbits.

Aquests són els aliments que es recomana evitar:

Sucre de taula. No aporten més que calories a l’organisme sense nutrients beneficiosos.

Refrescos. Són font de sucres afegits o lliures. Tampoc són aconsellables els light, ja que tenen components adictius que ens incentiven a menjar més.

Begudes alcohòliques. L’alcohol és, juntament amb els sucres, font de calories buides, és a dir, de calories sense res bo per a oferir a l’organisme. Però, a més, afavoreix l’augment de pes.

Embotits. Són carns processades que eleven el risc de càncer, i poden ser una gran font de calories de mala qualitat.

Cereals comercials. Són una font de molts sucres lliures. Fins i tot els fitness o rics en fibra aporten més de 15% de sucre.

Brioixeria industrial. Són font de sucres, greixos trans o oli de palma i farines refinades que hauríem de reduir en tota dieta sana.

Plats llestos per a consumir. Són la icona dels ultraprocessats i constitueixen sempre una opció de pobra qualitat nutricional.

El menjar casolà pot tenir moltes menys calories que la comprada i, per això, pot ser suficient per a perdre pes.