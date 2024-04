64 anys de la mort del rockabilly, Eddie Cochran

Un 17 d’abril de 1960, ara fa 64 anys, moria a Chippenham, Wiltshire (Anglaterra), en un accident de trànsit, Eddie Cochran, un dels pioners del rock and roll. Tenia 21 anys. Va començar a gravar al 1955 temes de rockabilly en un duo al costat de Hank Cochran per a, un any més tard, debutar com a solista, però, no va obtenir cap èxit fins al canvi de dècada, amb ‘Summertime blues’.

A aquesta cançó tan popular li en van seguir d’altres com ‘C’mon everybody’ i ‘Somethin’ Else’, el seu particular trio d’asos. Va morir de la manera més ximple, en un accident de circulació urbà en topar el cotxe en què viatjava amb un fanal; l’acompanyava Gene Vincent, que va sortir il·lès.





Font: EfeEme.com