6 tips de maquillatge per a dissimular els símptomes del refredat

En plena onada de fred, els refredats fan acte de presència en forma de secrecions nasals, llavis secs, ulls plorosos… Si et sents identificada i desitges dissimular els efectes dels símptomes del refredat, et recomanem que prenguis nota dels consells de la maquilladora Cristina Lobato, que ens en proposa alguns per a camuflar-los.

1. Neteja, tonifica i hidrata! Tres passos bàsics en tota rutina beauty, però que cobren especial rellevància si estàs refredat. Insisteix en les zones del rostre que més pateixen: les aletes del nas, el llavi i el seu contorn, en definitiva, zones que tenen molta fricció per l’ús de mocadors i que acaben irritant-se i posant-se vermelloses. «Recomano aplicar en aquestes zones un bàlsam reparador», explica la maquilladora.

2. Correcció de color. Cobreix les imperfeccions i les zones enrogides per la congestió. Es pot aplicar un corrector verd en les zones que tenen més color vermell o optar per un corrector groc per a un resultat més natural. Per a corregir la ullera, Cristina Lobato recomana utilitzar un corrector que no sigui molt clar, ja que podria accentuar encara més la bossa.

3. Usa una base lleugera. Una vegada corregides les rojors, ulleres i imperfeccions, aplicar la base de maquillatge. La millor opció és apostar per una base lleugera i amb poca cobertura per a no sentir la pell massa pesada o recarregada.

4. Mirada a prova de llàgrimes. Aplica una prebase d’ombres per a fixar el color i evitar que s’escorri amb el llagrimeig típic del refredat. Aposta per tons molt naturals, però si vols lluir color opta per tons freds. A més, dissimulen la inflamació de la parpella. La màscara de pestanyes sempre waterproof per si ploren els ulls.

5. Rubor natural. Evita l’ús del coloret si la pell està molt enrogida, ja que tindrem un rubor natural pel mateix refredat. En el cas que sí que vulguis fer servir coloret, descarta els tons rosats i aposta pels marrons.

6. Sella el maquillatge. Cristina Lobato comparteix el seu truc d’experta: “En aquest cas, i per a aportar suculència, alleujament i frescor a la pell, substitueix la pols habitual, per una escuma segelladora”.

Per bellezactiva.com