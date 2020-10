6 talls de cabells per a la tardor que segur seran tendència. Pren nota!

Quan s’ha acabat l’estiu, a moltes ens ve de gust un canvi de look. Ja sigui per a retornar-li a la nostra cabellera la seva salut després de tant sol, aigua i clor, com per a estrenar la nova estació amb una actitud renovada. Per això, hem parlat amb els qui més saben de tendències capil·lars –els perruquers– per a proposar-te 6 talls de cabells per a la tardor amb els quals aniràs a l’última però marcant el teu propi estil.

1. Serrells i desfilats per a les cabelleres XXL

Al nostre entorn som de cabelleres llargues. Ens agraden i molt, i encara que a vegades som atrevides i apostem per curts de tendència, les cabelleres llargues mai deixen de ser presents. Així que, aquelles que s’aferren al seu llarg estan d’enhorabona. Tal com afirma Rafael Bueno, director de Rafael Bueno Peluqueros a Màlaga: “Les cabelleres XXL mai han acabat d’anar-se’n, però ara tornen amb força, refrescant-se amb desfilats en les puntes i prop del rostre que els dóna moviment. També amb serrells cortina per a aquelles que volen un canvi, però conservant el llarg. No són cabelleres estàtiques, sinó que tenen fluïdesa i frescor molt inspirades en els setanta”.

2. Curts, molt més curts

Si les cabelleres llargues reivindiquen el seu espai, els curts ofereixen la seva aposta i van un pas més enllà, apareixent en la seva versió més masculina, gairebé rapada. Però tranquil·la, si busques una opció menys extremada, continuen estant de moda el ‘garçon’ i el ‘pixie’. “Els curts seran presents a la tardor explorant les seves dues interpretacions, la masculina i la femenina. Per això, arriben els curts gairebé rapats que deixen al descobert les faccions del rostre i que van molt bé per a aquells que són massa rodons i suaus, compensant-los. Per a les més femenines, el ‘pixie’ i el ‘garçon’ continuen mostrant la dolçor del cabell curt”, afirma Alexander Kiryliuk, director de SK Style Barcelona a Barcelona.

3. Bob + color, combinació guanyadora

El bob manté el seu lideratge i es reversiona amb serrells dels setanta i colors extrems per a les més rebels. Amb ratlla al mig o al costat, en cabellera llisa o arrissada, sempre aixeca qualsevol look. I per a les quals segueixen les tendències més minoritàries, el ‘mullet’. Així ho explica Manuel Mon, de Manuel Mon Estilistas a Oviedo: “Els bobs arriben molt curts, per sota de les orelles, i amb choppy bangs o serrells desfilats i curts. Per a les més atrevides, el ‘mullet’ encara té molt a dir. Però, per si el tall no fos suficient, les propostes per a la tardor arriben amb molt de color: verds profunds, blaus, lavandes, roses… Són amb els que més estem treballant en el saló, amb tons diferents i matisos que es combinen entre si o bé en versió monocolor.”

4. Inspiració dels setanta

Els 70 semblen inesgotables i ens ofereixen els looks més contraposats i alhora més cool. Serà potser la frescor, la rebel·lia i l’inconformisme, però aquesta dècada ens atrapa cada temporada amb les seves apostes. Aquesta tardor, tornen aquelles cabelleres retro amb serrells i puntes pentinades cap a dintre amb raspall i assecador, amb un acabat brillant i impecable. Per a les que tenen els cabells arrissats, segueix fort el ‘morrison’ amb serrell. En paraules de Gonzalo Zarauza, perruquer i assessor d’imatge: “Els setanta continuen alimentant la nostra inspiració i queden poques propostes ja per explotar. Cabelleres soltes, però també color extrem i desafiador, al costat de cabelleres amb un acabat polit i amb les puntes treballades cap a dintre. Però com amb tot, la qüestió és prendre nota d’allò que ens agrada i a més ens senti bé. Les tendències sense cap no tenen sentit. Hi ha infinitat de propostes, impossible no trobar una que vagi amb nosaltres.”

5. Mitja cabellera recta

Com explica Conchi Fernández, cap d’estilistes del saló To Be Aguilar Delgado a Madrid, “en aquests últims anys s’ha buscat la comoditat sense perdre un àpex de glamur”. Per això, assenyala la mitja cabellera recta com el tall ideal perquè et sentis còmoda i lleugera, perfecta per a aquelles que mai descansen. “La mitja cabellera és una gran opció per a aquelles que vulguin un tall fàcil de manejar i pentinar en el seu dia a dia, a més es poden fer infinitat de pentinats amb aquesta mena de tall”, explica. Llis taula, suaument ondulat o recollit tipus low bun: la versatilitat d’aquest tall et permetrà estar perfecta en qualsevol ocasió.

6. Choppy Bangs en cabelleres arrissades

Per a Natalia Rusanova, estilista de Lobelia Sagasta a Madrid, els ‘choppy bangs’ –serrells curts i desfilats per sobre de les celles– mai han deixat de ser tendència: “Ja sabem que les modes són cícliques i que tot torna tard o d’hora. Els ‘choppy bangs’ es veuen ara molt en cabelleres arrissades, ja que amb el rínxol són molt fàcils de portar. Si et molesta o no t’agrada com et queda, en un moment donat el pots amagar entre els rínxols laterals del serrell”. Una altra tendència en serrells són els rockers llargs i despuntats, ideals per a cabelleres llargues: “Amb aquests serrells es dóna més joc a la cabellera i poden fer-se capes invisibles per a crear volum i moviment”, explica David Lesur, director de formació dels salons David Künzle a Madrid.

Per bellezactiva.com