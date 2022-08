6 consells per a evitar ser víctima de ciberdelinqüents durant les rebaixes

L’empresa S2 Grup, especialitzada en ciberseguretat, així com ciberintel·ligència i gestió de sistemes crítics, ha advertit que amb l’arribada de la temporada de rebaixes hi ha un increment de les compres en línia i, conseqüentment, de l’activitat de la ciberdelinqüència.

“El món en línia ha transformat els hàbits de consum, cada any és major la quantitat de compres en línia que realitzem i, no obstant això, són molt poques les persones que prenen la precaució de protegir les seves dades bancàries a Internet.

Això és una cosa essencial, hem de conscienciar-nos que igual que és important protegir els nostres diners o targetes en l’àmbit físic, hem de fer el mateix amb ells en els entorns digitals”, ha explicat José Rosell, soci-director de S2 Grup.

“La ciberdelinqüència, contínuament, afina més els seus mètodes d’actuació per a, d’una forma més subtil, poder accedir a les nostres dades bancàries. Per això, hem de conèixer pautes per a fer compres en línia segures i que no ens situïn en una extremada posició de vulnerabilitat enfront del ciberatacant.

Verificar que estem en la pàgina oficial on volem comprar, no emmagatzemar les nostres dades de pagament o activar el doble factor d’autenticació a l’hora de pagar, són només alguns costums que ens resultaran de gran ajuda”, ha assenyalat Miguel A. Juan, soci-director de S2 Grup.

Com protegir les nostres dades bancàries?

1. Verificar que el portal web que estem visitant és legítim i no hi ha perill de frau.- Per a això, només hem de verificar l’adreça web amb meticulositat i comprovar que és l’oficial. En molts casos, canvien una simple lletra de l’adreça web i estan suplantant la identitat de la botiga oficial sense que s’adoni l’usuari, que si no para esment en això, pot creure ser a la botiga real.

2. Fixar-nos en el fet que l’adreça web comenci per https i tingui al seu costat un cadenat tancat. Si en lloc d’això apareix la llegenda “No és segur” o un senyal de perill, no és recomanable continuar navegant en aquesta web.

3. Altres mesures de seguretat que protegeixen les dades bancàries, fins i tot quan no estem comprant, són l’activació del doble factor d’autenticació en les aplicacions o webs de botigues on comprem.

4. Navegació segura i enllaços maliciosos.- Evitar les webs on apareixen descomptes i ofertes desorbitades. Aquests llocs acostumen a contenir enllaços maliciosos que porten a pàgines falses de compra. L’objectiu és doble: aconseguir les nostres dades bancàries i quedar-se amb els diners d’una compra falsa.

5. Investigar.- És interessant sempre revisar la política de devolucions del lloc on comprarem, les seves dades de contacte, buscar opinions de l’experiència de compra d’altres usuaris, etc.

I el 6è i darrer consell, per a evitar el robatori virtual de les targetes, és recomanable no emmagatzemar les nostres dades de pagament en els llocs que usem més sovint o als quals estem subscrits com Netflix, Spotify o Amazon. Encara que és molt còmode fer-ho, amb aquesta acció posem en perill les dades bancàries si no protegim aquests comptes amb les mesures de seguretat adequades.

El principal serà establir una bona contrasenya. Diferent de totes les altres que utilitzem i robusta. A més, cal activar el doble factor d’autenticació en tots els serveis que ens ho permetin.

Així, si algú roba la contrasenya, en intentar entrar en el servei, li demanarà un codi d’un sol ús per a confirmar que és l’amo del compte. Aquest codi ens arribarà tan sols a nosaltres, sigui per SMS, per email o per mitjà d’una aplicació, amb la qual cosa les dades d’accés quedaran protegides.

Per Tecnonews