6 consells per a cuidar la pell de la cara a l’hivern

Dues nois amb la pell de la cara ben hidratada (Jean Louis David)

L’hivern pot ser un desafiament per a la teva pell, però amb les cures adequades, pots lluir una pell radiant durant tota la temporada! El fred i el vent poden ressecar i sensibilitzar la teva pell, així que és crucial ajustar la teva rutina de cura. Estàs llesta per a donar-li a la teva pell l’amor que necessita? Aquí tens els millors consells per a cuidar la teva pell a l’hivern!

Hidratació intensa

L’hivern pot deixar la teva pell resseca i deshidratada. Opta per una crema hidratant més rica i nutritiva per a proporcionar una hidratació intensa. Busca ingredients com a àcid hialurònic i glicerina per a retenir la humitat i mantenir la teva pell suau i flexible.

Protector solar sempre!

Encara que el sol pugui semblar menys intens a l’hivern, els raigs UV encara poden danyar la teva pell. No oblidis aplicar protector solar, especialment en les àrees exposades. Això ajudarà a prevenir l’envelliment prematur i a mantenir la salut de la teva pell a llarg termini.

Neteja suau

Evita netejadors agressius que puguin eliminar els olis naturals de la teva pell. Opta per netejadors suaus i sense alcohol per a mantenir un equilibri adequat. Considera l’ús de netejadors a base d’olis per a eliminar el maquillatge sense ressecar la teva pell.

Exfoliació moderada

L’exfoliació elimina les cèl·lules mortes de la pell, però a l’hivern és important no exagerar. Limita l’exfoliació a una o dues vegades per setmana per a evitar irritacions. Busca exfoliants amb ingredients suaus, com l’àcid làctic o l’àcid salicílic.

Cuida la teva pell amb rojors

Si la teva pell és sensible i tendeix a descamar-se o enrogir-se, els teus millors aliats seran un bàlsam multiús reestructurant o un sèrum antirojors, no et separis d’ells!

Protegeix els teus llavis

Els llavis tendeixen a ressecar-se ràpidament a l’hivern. Usa un bàlsam labial hidratant per a evitar la sequedat i les esquerdes. Busca fórmules amb ingredients com el greix de karité o la vitamina E per a una protecció addicional.

Nutrició des de dins

No oblidis que la bellesa ve també de dins. Mantén-te ben hidratada i consumeix aliments rics en antioxidants, com fruites i verdures, per a nodrir la teva pell des de dins.





