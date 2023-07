5a plaça de Mejia als Championnats de France Open d’été

La nedadora andorrana, Alexandra Mejia (FAN)

Amb la 5a plaça en la prova dels 1500 m lliures de la seva edat dels ‘Championnats de France Open d’été’, absolut i júnior de natació, finalitza la temporada de competició en piscina de 50 m per a Alexandra Mejia. Organitzat a partir del 18 de juliol a la piscina exterior La Ganterie de Poitiers per la Federació Francesa de Natació, la Ligue Nouvelle-Aquitaine i el club Stade Poitevin Natation; després del 23 de juliol 2023, hauran participat gairebé vuit-cents nedadors de França, els departaments i territoris d’ultramar i, fins i tot, representants d’algunes seleccions foranes.

Quant al potencial dels atletes, s’han inscrit nedadors internacionals que no s’han classificat o no han estat seleccionats per a participar en el Mundial de Fukuoka, del 14 al 30 de juliol; o en el Festival Olímpic de la Joventut Europea (EYOF), del 24 al 28 de juliol. Fonts de l’organització han descrit el nivell ‘com una barreja entre els campionats francesos d’elit i els campionats juvenils de França’.

Ha estat una activitat preparatòria per a Alexandra, abans d’afrontar les proves del tram final de temporada, i posada a punt, fins al Campionat d’Europa júnior de natació en aigües obertes que celebrarà la LEN entre el 29 de setembre i l’1 d’octubre a les aigües de la mar Jònica, illa de Corfú, Grècia.

Pel que fa a la competició, Alexandra Mejia ha participat en les proves de 400 m lliures i 1500 m lliures. En la prova dels 400 m lliures, ha acabat 9a de la seva edat amb un temps de 4:37,02; a la prova dels 1500 m lliures ha obtingut un registre de 18:19,68 que li va representar el 5è lloc de la classificació de les nascudes l’any 2006.

La nedadora del Principat tanca la temporada de competició en piscina de 50 m amb vint-i-dos rècords d’Andorra: dos de 16 anys, dotze de 17 anys i vuit absoluts.