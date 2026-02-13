56 falsos fronterers descoberts amb els controls a la zona del riu Runer

El Govern d’Andorra ha detectat un total de 56 falsos treballadors fronterers mitjançant els controls que ha dut a terme des del 21 de juliol passat i fins aquest començament de febrer. L’Executiu ha informat que ja ha culminat ja les primeres resolucions derivades d’aquest dispositiu i ha detallat que la Policia i el Departament d’Immigració han efectuat fins a 1.535 controls en aquests sis mesos.
De la cinquantena llarga de falsos transfronterers, 39 ja han rebut la resolució administrativa corresponent, que comporta la pèrdua del permís de residència i treball al Principat. En la majoria de casuístiques, es tracta de persones que vivien a l’altre costat de la frontera, principalment a la Seu o en altres poblacions de l’Alt Urgell, malgrat figurar com a residents a Andorra, o bé que no complien amb tots els requisits per a ser considerats fronterers.
El ministre portaveu del Govern andorrà, Guillem Casal, ha detallat que entre aquestes més de 1.500 verificacions es va prendre declaració a 65 persones per a comprovar el seu domicili i situació laboral. En 9 casos es va poder acreditar que complien la normativa, però en la resta es va constatar l’incompliment dels requisits exigits pel règim de transfronterer. D’aquesta manera, Casal ha defensat que l’operatiu ha complert l’objectiu fixat, perquè ha servit per a fer allò que volien “dur a terme des del principi”, que era indagar “quina és l’afectació d’aquestes pràctiques i actuar de forma corresponent amb la normativa”.
Només un 3% d’infractors
En tot cas, el ministre ha volgut assegurar que tot aquest dispositiu també ha permès constatar que el fenomen no era tan gran com es pensava ara fa pocs mesos, atès que al final el percentatge detectat de falsos fronterers ha estat “molt baix”, de només un 3% respecte del total de treballadors residents a Catalunya -principalment a l’Alt Urgell- que figuren com a tals a tots els efectes.
Finalment, des del Govern d’Andorra han recordat que els afectats poden recórrer les resolucions per via administrativa i judicial, però que “quan s’acabi tot el procés, evidentment, s’haurà d’acatar el que diu la resolució”. N’hi ha quatre que han interposat recurs davant el Govern i un que ha portat el cas a la Batllia després d’esgotar la via administrativa.
Finalment, des de l’Executiu del Principat han advertit que mantindran aquests controls, per a garantir que els permisos concedits s’ajusten estrictament als requisits legals i que la normativa s’aplica “a tothom de la mateixa manera”.