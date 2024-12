54 pisos de lloguer assequible per a la gent gran a Sant Julià

Un pis sense moblar (iStock / arxiu)

El Consell de Ministres ha aprovat la participació del Govern com a patró fundacional de la Fundació Privada Laurus, de la qual n’assumirà la vicepresidència. Aquest és un pas imprescindible per a desenvolupar el projecte de construcció d’un edifici de pisos de lloguer assequible amb serveis per a la gent gran, a Sant Julià de Lòria. El Govern, tal com es va establir a la signatura del memoràndum d’entesa el mes de setembre entre el cap de l’Executiu, Xavier Espot, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, aportarà 5 milions d’euros a un projecte al qual el Comú lauredià contribuirà amb 3 milions.

Així doncs, la Fundació Privada Laurus es constituirà davant notari i, amb aquest efecte, s’ha facultat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, perquè comparegui en nom del Govern, en qualitat de patró fundacional.

El projecte de pisos amb serveis per a la gent gran de Sant Julià de Lòria, que s’emmarca en el Pla nacional sociosanitari de la gent gran per a millorar la qualitat de vida de les persones grans del país, preveu la construcció de tres blocs d’habitatges situats a l’entrada del poble. Comptarà amb 54 pisos de 50 m2 cadascun i un centre de dia.

El cap de Govern i el cònsol major de Sant Julià de Lòria coincidien a destacar, en la signatura del memoràndum d’entesa, que l’entrada de l’Executiu en el patronat de la Fundació significa l’impuls definitiu per a la materialització del projecte i un pas endavant per a garantir l’accés a un habitatge digne per a la gent gran.

La Fundació Privada Laurus també està integrada pels hereus de Climent Riera i Cusí, els hereus de Montserrat Marfany, els marmessors de María Duró, la Fundació Reig, la Fundació Bomosa i la Creu Roja.