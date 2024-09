53è Ral·li d’Andorra Històric: Vinyes-Mercader segueixen regnant

El podi de la categoria Velocitat (ACA CLUB)

Va caure el teló de la 53è Ral·li d’Andorra Històric, que va consagrar el tàndem format per Joan Vinyes i Jordi Mercader (Seat Ibiza Kit Car) que torna a regnar a la categoria de Velocitat i és el guanyador absolut. El podi de Regularitat Sport va ser per a Joan Carrancá – Laura Carrancá (BMW 325 ix ). I la corona de la categoria Sport va ser per a David Garrigoles-Sergi Giralt (Volkswagen Golf GTI MKII).

Assegurant-se cada tram, Joan Vinyes-Jordi Mercader van segellar una magistral actuació a la categoria Velocitat, on el binomi de Baporo Motorsport va tancar la jornada amb la victòria, un cop més, de la prova esportiva més antiga del Principat. En segona posició, Jordi Ventura-Josep Autet (Ford Sierra RS Cosworth), que mai van deixar de pressionar a Vinyes-Mercader i també van tancar la jornada amb gran performance. Ventura va guanyar la prova al 2000. El tàndem integrat per Toni Riba-Oscar González (Ford Escort MKII) van donar el seu màxim esforç fins a últim moment i van pujar al podi a la tercera posició.

En Regularitat Sport, Joan Carrancá (BMW 325 ix) torna a entrar al palmarès del Ral·li d’Andorra Històric, en aquesta oportunitat juntament amb Laura Carrancá com a copilot, que entra per primera vegada la història del Ral·li i passa a formar part de les dones que es consagren a la prova andorrana. El van seguir l’equip integrat per José Luis Moreno-Isidre Noguera (BMW 320 i) i, en tercer lloc, Josep Carrancá i Alicia Carrancá (BMW 325 ix).

Pel que fa a la categoria de Regularitat, David Garrigoles-Sergi Giralt (Volkswagen Golf GTI MKII) van obtenir la primera posició, seguits de Jordi Ibarra-Marta Ibarra (Seat 127) i, en tercer lloc, Juan Corbatera-Ramon Farres (Volkswagen Golf GTI MKI).





Ral·li d’Andorra Històric: cotxes clàssics i vehicles amb “esperit de competició”

El tret de sortida de la 53a edició del Ral·li d’Andorra Històric va començar el divendres, 27 de setembre, amb la cerimònia de sortida al capvespre, al Pont de la Rotonda a Andorra la Vella. A l’acte, protagonitzat pels 47 equips autoritzats a prendre la partida i les seves màquines, s’hi van sumar els cònsols d’Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada, el secretari d’Estat d’Esports del Govern d’Andorra, Alain Cabanes, i el president de l’ACA CLUB, Enric Tarrado Vives, acompanyat per integrants del consell directiu de l’entitat.

La jornada esportiva es va disputar ahir dissabte, 28 de setembre, i va tenir com a epicentre de l’acció la renovada zona de Prada Casadet, on es va instal·lar el parc tancat. Al marge de la disputa esportiva, tots els participants van gaudir d’un revitalitzat Ral·li d’Andorra, amb una oferta de servei de cafè – iniciativa del patrocinador Dues Ex Machina -, d’una zona d’exposició de vehicles i d’un village per a comoditat de tots els equips i visitants.

El teló d’una espectacular i emocionant jornada es va aixecar a les 9.30 h i l’acció es va desenvolupar en dues etapes, 8 trams –4 d’ells diferents– que van superar un itinerari de 251,07 quilòmetres, 71,70 dels quals són cronometrats. La jornada va concloure amb una vibrant cerimònia de lliurament de premis, a la qual a més dels equips, es van sumar familiars, amics i públic en general.

La comissió Esportiva de l’ACA CLUB, encarregada de l’organització de la prova, va desplegar una cinquantena de persones que van fer possible que l’edició cinquanta-tres fos un èxit. En aquest sentit, des de l’Automòbil Club d’Andorra es va assegurar: «…estem tancant el teló d’un espectacular i emocionant Ral·li d’Andorra Històric. Hem tingut una molt bona quantitat i qualitat de la inscripció. També hem ofert, pel que fa als serveis, una nova experiència als participants i, és clar, el dia ha acompanyat i, en cada tram, a més del parc tancat, s’hi ha aplegat molt de públic. N’estem molt satisfets».





50 anys d’història

El Ral·li, organitzat per la Comissió Esportiva d’ACA CLUB, arriba aquest any a la 53a edició. Tota la història de les cinquanta edicions de la prova estan recopilades al llibre Ral·li d’Andorra. Un petit país, un gran ral·li, que l’ACA CLUB va editar el 2021 i que conté tota la trajectòria de la competició andorrana. El llibre es pot comprar a la seu social de l’entitat.