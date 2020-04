535 naixements a Andorra en el 2019

Durant el 2019 es van comptabilitzar 535 naixements dins de la població resident al Principat, dels quals 262 van ser nens i 273 nenes. L’edat mitjana de les mares va ser de 32 anys, amb una taxa de fecunditat de 28,43 nadons per cada 1.000 dones d’entre 15 i 49 anys.

Segons ha fet públic aquest dijous el departament d’Estadística, Andorra la Vella va ser la parròquia amb més naixements (140), seguida d’Escaldes-Engordany (110), la Massana (79), Encamp (75), Sant Julià de Lòria (63), Canillo (35) i Ordino (33). Pel que fa a la nacionalitat dels pares, 208 han estat andorrans, 127 espanyols, 13 francesos, 69 portuguesos i 118 procedents d’altres nacionalitats.

D’altra banda, durant el mateix any s’han comptabilitzat 300 defuncions de residents, 160 de les quals han estat homes i 140 dones. L’edat mitjana dels difunts ha estat de 72 anys pels homes i de 78 per a les dones, amb una taxa de mortalitat de 3,87 difunts per cada 1.000 habitants.

A més a més, al llarg de l’any passat es van registrar 325 casaments, 291 de civils i 34 eclesiàstics. Per contra, també hi va haver un total de 14 divorcis i 47 separacions.