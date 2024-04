53 detinguts per possessió de droga durant el festival Snowrow

Policies vetllant per la seguretat al festival Snowrow (Policia d’Andorra)

La Policia ha tancat aquest diumenge el dispositiu especial amb motiu del festival Snowrow. La tasca preventiva que s’ha dut a terme aquests dies ha permès que l’esdeveniment es desenvolupés amb seguretat i sense cap incident d’ordre públic, tant en l’accés al recinte, com en l’interior i en el moment de l’evacuació dels milers d’assistents que s’han congregat a Grau Roig entre dijous i diumenge.

Entre les accions preventives i en col·laboració amb l’organització i el seu servei de seguretat privada, des de l’inici de l’esdeveniment el passat dijous, s’han fet controls en els accessos al recinte que han suposat la detenció de fins a 53 persones per possessió d’estupefaents, 49 de les quals divendres i dissabte. La gran majoria eren turistes d’entre 19 i 43 anys, a qui s’ha arrestat amb petites quantitats.

Quant a la droga comissada, n’hi ha de diverses classes, des de cocaïna, tusi, èxtasi, ketamina i MDMA, a marihuana i haixix. El volum més destacat se li va segrestar la matinada de dijous a un home de 31 anys quan intentava entrar al país per la frontera del riu Runer en un autobús de línia regular amb 30 grams de cocaïna, 57 de ketamina, 32 pastilles d’èxtasi i 50 grams d’haixix.

I és que a les fronteres, tant al riu Runer com en el límit amb França, també s’ha reforçat la tasca preventiva, gràcies a la qual s’han detingut, des de dimarts passat, un total de 14 persones que volien accedir a Andorra en possessió d’estupefaents i que van manifestar que es dirigien a l’Snowrow. Paral·lelament, un altre turista va ser arrestat per possessió i positiu en drogues al volant i una dona va ser detinguda per alcoholèmia amb una taxa d’1,22. Tots dos venien del festival de música electrònica.

Una quarantena d’agents i comandaments de la Unitat de Seguretat Ciutadana, la Unitat d’Intervenció Tècnica, la Unitat de Fronteres i Estrangeria, la Unitat de Seguretat Viària i l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal han pres part en l’operatiu que tenia com a objectiu vetllar per la seguretat de les persones assistents en el que es preveia com el festival més multitudinari de la temporada d’hivern.

La presència policial s’ha coordinat des de l’inici amb l’organització, seguretat privada i la resta de serveis d’emergències implicats en l’esdeveniment i ha comptat amb la col·laboració de Protecció Civil.

Aquest any, a més, l’Snowrow ha coincidit amb un altre festival, el Sumol, que ha tingut lloc al Pas de la Casa. Aquest esdeveniment, al qual també s’hi han destinat efectius de la Policia, ha transcorregut igualment sense incidents.