Un total de 53 persones estan ja infectades per coronavirus a Andorra, 14 més que les que ho estaven ahir. 18 d’aquests són personal sanitari, 2 dels nous afectats són persones residents al centre geriàtric El Cedre. Del total d’afectats 5 estan hospitalitzats, cap d’ells a la UCI. De les 39 persones sospitoses pendents de resultats, 17 més també són professionals de la sanitat.

A la roda de premsa d’aquest vespre el ministre Portaveu, Eric Jover, i el de Sanitat, Joan Martínez Benazet, han explicat també que la mitjana d’edat dels afectats és de 42 anys i que la principal font de contagi ha estat mitjançant personal sanitari, pel que s’esperen més positius en aquest sector en els propers dies.

Així mateix hi ha altres nius identificats com els assistents de l’accident a pistes, un altre de viatgers procedents de països on n’hi havia anteriorment i finalment dels participants a un esdeveniment esportiu d’elit on hi havia atletes d’altres països.

En un altre ordre de coses el ministre Portaveu ha agraït les paraules de suport del Copríncep Episcopal en la seva al·locució d’aquest migdia.

Així mateix Jover ha informat de dues noves inspeccions efectuades, una a un establiment que podia estar de guàrdia però que treballava a ple rendiment i un altre que estava venent material sanitari a un preu abusiu.

Mobilitat interna al 70%

Pel que fa a la mobilitat interna, aquesta s’ha reduït en un 70%. Jover ha indicat que és necessari arribar a xifres superiors. El moviment a les fronteres ha estat d’un 87% inferior a l’espanyola i un 92% a la francesa si es compara amb el mateix dia de l’any passat.

Pròrroges a la ITV

El Govern també ha anunciat que els vehicles que havien de passar la inspecció tècnica durant el mes de març tenen fins al 15 de maig per poder-ho fer, data que seria modificada si la situació s’allargués. De la mateix manera, pels vehicles que estaven citats a una segona convocatòria es posposa la data màxima que tenien fixada fins a 15 dies després de la represa de l’activitat econòmica del sector dels tallers mecànics.

Més voluntaris i consultes

El nombre de persones que s’han inscrit per a oferir-se com a voluntaris ha arribat a 135 i les trucades de consulta al telèfon 188 avui han estat 1.378, arribant ja a 5.965 des de la posada en marxa del servei.