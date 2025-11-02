50è aniversari del Club d’Esquí de Fons Urgellet Cerdanya

El Club d’Esquí de Fons Urgellet Cerdanya (CEFUC), el club d’esquí de fons més antic del Pirineu espanyol, celebrarà el pròxim 8 de novembre, a les 18.30 h, a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell un acte commemoratiu amb motiu del seu 50è aniversari. L’esdeveniment comptarà amb la presència dels fills dels fundadors, així com corredors olímpics i internacionals i tècnics que han format part de la trajectòria del club al llarg d’aquest mig segle d’història.
Durant l’acte, l’historiador Carles Gascón oferirà la xerrada “Els inicis de l’esquí de fons a l’Alt Urgell i la Cerdanya”, que repassarà els orígens i l’evolució d’aquest esport al territori.
Fundat l’any 1975, el CEFUC va ser el primer club d’Espanya dedicat exclusivament a l’esquí de fons i s’ha convertit en tot un referent d’aquest esport al Pirineu. Durant aquests 50 anys, hi han passat 2.087 socis, i actualment en té 451 actius, mostra del seu fort arrelament i vitalitat.
Durant aquests 50 anys, aquesta entitat ha contribuït decisivament a la promoció de l’esquí de fons a l’Alt Urgell i la Cerdanya, tant a través dels grups escolars i els tradicionals cursets de Nadal i Reis, com amb una cantera d’esportistes i tècnics que han arribat a l’elit i han participat en diverses edicions dels Jocs Olímpics d’Hivern des de 1980 fins a l’actualitat.
Entre els esportistes destaquen Josep Giró, Jordi Ribó, Carlos Vicente, Vicenç Vilarrubla, Laura Orguè, Laia Aubert i Jaume Pueyo. El CEFUC ha sabut mantenir un equilibri entre la vessant lúdica / familiar i la competitiva, una combinació que ha estat la clau per a mantenir-se actiu i viu durant cinc dècades i continuar sent un pilar de l’esquí de fons al Pirineu.