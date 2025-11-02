50è aniversari del Club d’Esquí de Fons Urgellet Cerdanya

By:
On:
In: Pirineu
Cartell anunciador del 50è aniversari del CEFUC
Cartell anunciador del 50è aniversari del CEFUC

El Club d’Esquí de Fons Urgellet Cerdanya (CEFUC), el club d’esquí de fons més antic del Pirineu espanyol, celebrarà el pròxim 8 de novembre, a les 18.30 h, a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell un acte commemoratiu amb motiu del seu 50è aniversari. L’esdeveniment comptarà amb la presència dels fills dels fundadors, així com corredors olímpics i internacionals i tècnics que han format part de la trajectòria del club al llarg d’aquest mig segle d’història.

Durant l’acte, l’historiador Carles Gascón oferirà la xerrada “Els inicis de l’esquí de fons a l’Alt Urgell i la Cerdanya”, que repassarà els orígens i l’evolució d’aquest esport al territori.

Fundat l’any 1975, el CEFUC va ser el primer club d’Espanya dedicat exclusivament a l’esquí de fons i s’ha convertit en tot un referent d’aquest esport al Pirineu. Durant aquests 50 anys, hi han passat 2.087 socis, i actualment en té 451 actius, mostra del seu fort arrelament i vitalitat.

Durant aquests 50 anys, aquesta entitat ha contribuït decisivament a la promoció de l’esquí de fons a l’Alt Urgell i la Cerdanya, tant a través dels grups escolars i els tradicionals cursets de Nadal i Reis, com amb una cantera d’esportistes i tècnics que han arribat a l’elit i han participat en diverses edicions dels Jocs Olímpics d’Hivern des de 1980 fins a l’actualitat.

Entre els esportistes destaquen Josep Giró, Jordi Ribó, Carlos Vicente, Vicenç Vilarrubla, Laura Orguè, Laia Aubert i Jaume Pueyo. El CEFUC ha sabut mantenir un equilibri entre la vessant lúdica / familiar i la competitiva, una combinació que ha estat la clau per a mantenir-se actiu i viu durant cinc dècades i continuar sent un pilar de l’esquí de fons al Pirineu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]