5 raons per les quals no perds pes

Comences dieta i exercici i passats uns mesos, notes que no progresses molt. Pot ser molt frustrant, però abans de donar-te per vençut/da considera aquestes cinc raons per les quals no perds pes, i mira si hi ha alguna cosa que estiguis fent malament.

1. Falta de consistència

Si no has estat regular en l’alimentació i entrenament, potser és el motiu pel qual no veus resultats. L’èxit és la suma de petits esforços repetits cada dia. No serveix de molt entrenar l’últim mes com si no hi hagués un demà. És millor treure encara que sigui uns minuts cada dia.

2. No has estat tan estricte com pensaves

Segurament has seguit el teu pla gairebé amb detall, però no prou. Recorda que tot suma i tots els petits detalls afecten.

3. El teu entrenament sempre és igual

El cos és molt llest i si fas sempre el mateix, acaba acostumant-se. Canvia els teus entrenaments constantment per a forçar al cos a que millori cada vegada més. I em refereixo a TOT: des dels exercicis, fins al nombre de sèries, lloc d’entrenament, etc. Fes una setmana d’entrenament de sèries de 12-15 repeticions i la setmana següent centra’t més en la força i fes sèries de 6-10, per exemple. En resum, fes que el teu cos no sàpiga el que li espera.

4. Et centres massa en els números

És molt important portar un registre de l’activitat, encara que es pot descansar algun dia. Centrar-te massa en els números pot ser una obsessió i frustrar-te de veritat. L’estrès dispara la producció de cortisol, la qual provoca (s’ha demostrat en diversos estudis) una major acumulació de greix en la zona abdominal.

Si creus que vas per aquest camí obsessiu deixa el diari i guia’t per com et queda la roba, per com et costa cada vegada menys pujar les escales, etc.

5. Massa càrdio i pocs pesos

Aquest torna a ser un error molt comú en els qui volen baixar de pes. Un correcte treball de musculació modela el teu cos i li dóna força per a rendir més i millor en les sessions de càrdio. A més accelera el teu metabolisme fent que cremis més calories diàriament. No et passis amb el càrdio. Aconseguiràs estar prim/a, però no tenir un cos ben definit