L’estil de vida que portem afecta la nostra salut, per exemple, amb l’aparició de la famosa cel·lulitis o pell de taronja. Aquesta es dona per l’acumulació de greix i toxines en capes profundes de la nostra pell, les quals poden acabar empenyent a les capes superficials, causant una textura rugosa i inflada.

Es manifesta en cames, ventre i braços, encara que existeixen casos que és visible en altres parts del cos, però, què la provoca? Hi ha cinc raons:

Hormonals. Les dones són les que majorment pateixen cel·lulitis en alguna etapa de la seva vida. Això es deu a l’augment de l’activitat estrogènica, per la qual cosa és fàcil de detectar i t’ajuda a la prevenció dels altres factors.

Estil de vida. Aquest factor és el més important, ja que la nostra rutina del dia a dia pot ajudar a prevenir i tractar-la. És fonamental ser constant i no tenir canvis bruscos. És el moment de proposar-te caminades de 30 minuts o fer exercici des de casa. Estar assegut per molt de temps arriba a perjudicar-nos, també en aquest sentit.

Psicològics. Unes altres de les raons per les quals et surt cel·lulitis és per salut mental. La salut mental també és un punt rellevant per a estar bé amb el nostre cos i en cas contrari podem arribar a patir d’ansietat, depressió, o estrès, entre altres. Les persones que sofreixen d’aquests problemes tenen alteracions circulatòries, les quals donen pas immediat a la cel·lulitis. Practicar meditació almenys 10 o 15 minuts en despertar, és una bona pràctica per a estar bé amb tu mateix i començar un dia actiu.

Alimentació. La mala alimentació és la causa de moltes malalties. Els mals hàbits arriben a causar diversos trastorns digestius, impedint l’eliminació de residus i toxines que requerim evacuar per a tenir una bona salut. Cal evitar els greixos saturats, begudes carbonatades…

Genètica. Podem tenir la millor salut, el millor estil de vida, una bona alimentació, i fins i tot no tenir sobrepès, però, a causa de la genètica, fins i tot la persona més prima pot tenir cel·lulitis. Aquest és un altre dels factors que és bo conèixer i detectar-lo a temps. Si la teva família ha patit d’aquesta afecció, hi ha un 90% de probabilitat que nosaltres també la tinguem.

Per Mujerde10.com / AMIC – Tot Sant Cugat