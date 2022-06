5 plantes que t’ajudaran a tenir més energia

Les plantes tenen la capacitat de ressaltar qualsevol espai de la nostra casa i, a més, compten amb propietats com la de purificar l’aire, repel·lir als mosquits, oxigenar l’ambient, relaxar-nos i fer-nos sentir més còmodes, per la qual cosa ens ajuden a descansar. Parlem avui de plantes que pots incloure en la decoració de la teva habitació perquè t’ajudin a despertar millor.

Lavanda. Per la seva aroma és molt recomanada per als qui senten ansietat. També serveix per a espantar els mosquits. Necessitat llum solar directa i reg cada 2 dies.

Àloe Vera. A més de les seves propietats curatives, té la capacitat d’emetre oxigen a la nit, i és ideal per a refredar l’ambient. Necessita llum solar moderada i reg abundant, però periòdic.

Gessamí. L’aroma lleugerament dolça del gessamí t’ajudarà a reduir els nivells d’ansietat, buidar la ment i, per tant, millora la qualitat del son. També és una planta analgèsica, antidepressiva i afrodisíaca. Necessita molta llum i regs regulars amb poca aigua.

Gardènia. L’aroma que desprèn és intens però agradable, i és efectiu per a agafar el son. Necessita molta llum, però no directa, i reg constant amb poca aigua.

Llengua de sogra. (Sansevièria)Purifica l’aire i refresca l’espai. Aconsegueix dormir plàcidament en les càlides nits d’estiu d’una forma beneficiosa per a la salut. Necessita llum directa i regar-la amb abundància amb poca freqüència.

Per Mujerde10.com / AMIC – Tot Sant Cugat