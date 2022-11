5 plantes medicinals per a la teva terrassa

És difícil tenir un Jardí Botànic a casa, però sí que podem posar plantes medicinals a la nostra terrassa, amb la finalitat de millorar la salut i de decorar la casa. Hi ha 5 espècies de plantes fàcils de cuidar i que podem tenir a la nostra casa, sense necessitat de moltes cures.

Farigola. És una planta que es pot plantar en jardineres mitjanes i grans, adaptant-se a la majoria de terrasses. Estem davant un condiment habitual en els menjars, o per a infusions de les seves flors. Cura problemes com refredats, hematomes, contractures, dolor dental i dolor reumàtic. Pràcticament, tota la planta és aprofitable i fàcil de cuidar. Aporta vitamina K, magnesi, ferro i calci; amb propietats antioxidants, antibacterianes, antisèptiques, analgèsiques i expectorants.

Alcaravia. Es pot plantar en tests, únicament evitant el vent (ja que aguanta bé les gelades), i aprofitar les seves qualitats carminatives i estomacals. Es pren en infusió per a alleujar els gasos i la inflor abdominal. Amb els seus fruits, es pot fer bescuit, pans i brioixos.

Espígol (lavanda). Fa bona olor i té moltes propietats com a efectes calmants i relaxants, problemes urinaris, reuma, és antiinflamatòria, antisèptica i també tracta la depressió i l’insomni. Per si no fos prou, serveix com a repel·lent d’insectes.

Equinàcia. És una planta per a plantar a ple sol. A l’estiu floreix i dona unes flors espectaculars, que ajuden en la resposta immune. A més, serveix com a emplastre per a alleujar la inflamació de la pell i per a tractar els refredats i altres malalties del fred.

Estèvia. Coneguda per ser un edulcorant natural, amb 200 vegades més poder edulcorant que la sacarosa, i sense calories. Si la conreem en un lloc assolellat i la reguem diàriament, podrem usar-la per a endolcir sense engreixar, per a tractar la diabetis i per a baixar la tensió arterial, entre altres.