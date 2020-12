5 maneres de portar metxes platinades

Aquest 2020 hem sofert un munt de canvis, tan personals com en el nostre físic. Un dels canvis més recurrents ha estat el del nostre cabell. En la quarantena, segur que et vas tallar el cabell o el serrell, te’l vas tenyir d’algun color (que mai t’havies atrevit), o et vas fer algun canvi de look, com deixar-te els cabells blancs definitivament. L’objectiu era veure’t totalment diferent i renovat/a. Precisament, un dels colors que arrasarà aquesta temporada tardor-hivern és el color platinat. Atreveix-te a portar-lo amb aquestes tendències de metxes.

1. PER SOTA

Si no vols perdre per complet el teu color de cabell, pots tenyir només la part de baix. Pren una secció en la part del clatell i tenyeix-lo.

2. LA MEITAT

I quan diem la meitat és la meitat de tot el teu cabell. Podràs fer-te molts estils de pentinats i encara així veure’t increïble.

3. LA MEITAT SUPERIOR

Si vols donar-li un twist completament al teu look, porta el cabell platinat en la part de dalt i el color més fosc en la part de baix. Considera això sí, que hauràs de tenyir-te l’arrel sovint i això és el més difícil de mantenir.

4. BALAYAGE

La famosa tècnica es fa present en aquest color i és un dels tons que més crida l’atenció. Qualsevol persona que la porti, cridarà molt l’atenció.

5. NOMÉS UN

Pinta només un floc. Li donaràs un toc diferent i sobretot glam.

Per Mujerde10.com